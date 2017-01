Dominique Strauss-Kahn a pledat nevinovat

Fostul director al FMI, Dominique Strauss-Kahn (DSK), obligat să demisioneze luna trecută, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei cameriste din New York, s-a declarat nevinovat, ieri, de aceste acuzaţii. Următoarea audiere a fost stabilită pentru data de 18 iulie. Prezentarea sa de ieri în faţa tribunalului ar putea fi începutul unei proceduri judiciare îndelungate. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare. DSK, deocamdată supravegheat la domiciliu, locuieşte acum într-o casă luxoasă, închiriată de soţia sa, jurnalista franceză de televiziune Anne Sinclair, în cartierul TriBeCa din Manhattan.

Judecătorul i-a citit rechizitoriul lui DSK. Acest act, care are şapte capete de acuzare, între care agresiune sexuală, tentativă de viol şi sechestrare, a fost întocmit de procuror pe baza deciziei unei camere de acuzare, Grand Jury, care a audiat mărturia sub jurământ a presupusei victime, o cameristă a hotelului Sofitel din New York, în vârstă de 32 de ani, de origine guineeană. După ce procurorul s-a sesizat în acest caz, dosarul s-a numit ”Cetăţenii statului New York împotriva lui Dominique Strauss-Kahn”. DACĂ DSK AR FI PLEDAT VINOVAT, NU AR MAI FI AVUT LOC UN PROCES, CI DOAR NEGOCIERI CU JUDECĂTORUL PRIVIND NUMĂRUL DE ANI DE ÎNCHISOARE.

Între timp, dosarele apărării şi acuzării vor fi constituite. Orice element ce poate decredibiliza victima în imaginea juraţilor va fi preţios pentru apărare şi le va permite avocaţilor lui DSK să prezinte o femeie care nu corespunde cu imaginea imigrantei africane pioase, mamă celibatară model şi muncitoare, aşa cum a fost prezentată până acum. La rândul său, acuzarea a strâns probe ADN şi de alt tip care vor permite confruntarea cu acuzatul. Avocaţii lui DSK au sugerat că dacă există probe de ADN, ei vor susţine că actul a fost consimţit. Dacă nu există urme de violenţă, va fi cuvânt împotriva cuvânt, avocat împotriva procuror, iar juriul va fi singurul judecător. Procesul va începe prin selecţia juriului format din 12 juraţi şi câţiva înlocuitori. Acesta se va desfăşura apoi, câteva săptămâni, cu interogatorii şi contrainterogatorii ale martorilor, dintre care cel mai important va fi cel al presupusei victime. Aceste momente sunt întotdeauna cele mai intense în cazurile de viol sau crimă. Juriul se va pronunţa în unanimitate iar apărarea poate intenta apel. În orice moment al procedurii, acuzatul poate decide să pledeze vinovat.