Dominique Strauss-Kahn, chemat la un nou interogatoriu

Fostul şef al Fondului Monetar Internaţional Dominique Strauss-Kahn (DSK) va fi interogat mâine ca în mod oficial şi poate fi arestat pentru 48 de ore. Este vorba despre o anchetă asupra organizării unor petreceri sexuale în restaurante şi cluburi de swingeri din Paris, Washington, Madrid, Viena şi Belgia. DSK poate fi pus sub acuzare dacă magistraţii vor considera că el ştia că femeile respective erau prostituate şi dacă banii cu care erau plătite erau obţinuţi fraudulos.

Dominique Strauss-Kahn, în vârstă de 62 de ani, a demisionat din funcţia de şef al FMI în mai 2011, după ce a fost acuzat de viol de către o cameristă din New York. A revenit în Franţa în luna august, după ce acuzaţiile împotriva sa au fost anulate în SUA. În Franţa însă, a fost vizat de alte acuzaţii. O scriitoare l-a acuzat că a violat-o în anul 2003, dar cazul s-a prescris. Apoi a fost implicat într-o investigaţie separată legată de o reţea de prostituţie care opera din hoteluri de lux din Lille. Magistraţii au pus deja sub acuzare, în actualul dosar, mai multe personalităţi locale şi există suspiciuni că directorul unei companii ar fi folosit banii firmei pentru organizarea petrecerilor sexuale. Potrivit presei, DSK ar fi participat la petreceri într-un hotel din Paris cu şeful poliţiei din Lille şi cu şeful reţelei Dodo la Saumure, care are saloane de masaj în Belgia. Considerat la un moment dat favorit la prezidenţialele din Franţa, ce vor avea loc în luna aprilie, DSK şi-a văzut viitorul politic distrus de acuzaţii.