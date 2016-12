Dominique Strauss-Kahn, posibilă victimă a unui complot

O CONSPIRAŢIE BINE TICLUITĂ Fostul avocat director al lui Dominique Strauss-Kahn (DSK) a declarat că nu exclude posibilitatea ca fostul şef al FMI să fi fost victima unui demers deliberat menit să-l distrugă din punct de vedere politic, soldat cu arestarea sa, la 14 mai, la New York. Avocatul William Taylor se referă într-un comunicat la o anchetă ce urmează să apară în publicaţia „The New York Review of Books” şi care ridică serioase semne de întrebare în legătură cu comportamentul responsabililor hotelului Sofitel din Manhattan unde DSK a fost acuzat că a comis agresiuni sexuale împotriva unei cameriste. „Nu mai putem exclude posibilitatea ca Dominique Strauss-Kahn să fi fost ţinta unui demers deliberat menit să-l distrugă din punct de vedere„ a subliniat William Taylor. Avocatul le cere conducerii hotelului Sofitel şi lanţului hotelier francez Accor să aducă explicaţii complete la întrebările ridicate de articolul apărut în „The New York Review of Books”.

Jurnalistul american Edward Epstein, care a anchetat cazul Sofitel, s-a declarat convins că s-a dorit distrugerea candidaturii lui Dominique Strauss-Kahn, dar a refuzat să vorbească despre „un complot politic”. „Nu am spus că a fost un complot politic, dar aş spune că unii au vrut să găsească dovezi ale unui comportament neadecvat din partea sa pentru a-i distruge candidatura la prezidenţialele din Franţa sau chiar postul la FMI”, a declarat jurnalistul. În ancheta sa, Edward Epstein dezvăluie detalii inedite despre ceea ce s-a întâmplat la 14 mai în hotelul Sofitel, unde DSK a fost acuzat că a agresat-o sexual pe camerista Nafissatou Diallo, într-un moment în care era considerat favorit pentru prezidenţialele din 2012. Jurnalistul afirmă că DSK a fost avertizat de o prietenă, în cursul dimineţii respective, că telefonul său mobil a fost probabil piratat. Acesta adaugă că acest telefon a fost pierdut şi nu a mai fost găsit niciodată. Potrivit jurnalistului, doi bărbaţi de la Sofitel s-au bucurat în mod ostentativ de ceea ce i se întâmpla fostului ministru. „Anumite persoane supravegheau ce făcea DSK în timpul călătoriei sale la New York”, a subliniat Epstein. Acesta mai afirmă că procurorul din New York deţine înregistrările camerelor video de la hotel în care se pot vedea cei doi bărbaţi felicitându-se după ce au auzit mărturia cameristei. „Am văzut această înregistrare video cu ochii mei. Am luat notiţe. Acest document a fost depus la dosar pentru că scrie pe el „Document protejat de tribunal””, a precizat acesta. O sursă apropiată grupului Accor, proprietarul Sofitel, declara sâmbătă pentru „Le Figaro” că nicio urmă a unei asemenea înregistrări nu a fost găsită. Nu numai că această înregistrare video există şi se află în posesia procurorului, a reacţionat Edward Epstein, adăugând că a început să ancheteze cazul DSK în iulie-august. Jurnalistul dă asigurări că ancheta sa se bazează pe surse din poliţie, de la procuror, de la apropiaţi ai lui DSK, dar principala sa sursă o reprezintă documentele, precum înregistrările camerelor de supraveghere.

DREPT LA REPLICĂ În cele din urmă, ieri, grupul hotelier Sofitel a publicat o serie de clarificări după ancheta jurnalistului american Edward Jay Epstein referitoare la cazul lui DSK, în care denunţă în special declaraţiile sale despre doi angajaţi ai Sofitel din Manhattan. „În realitate, aceste fapte au durat opt secunde, fără să fie constatat vreun „dans extraordinar de sărbătorire””, precizează hotelul de lux din grupul francez Accor. „Cei doi angajaţi interogaţi au negat categoric că acest lucru ar avea vreo legătură cu domnul Strauss-Kahn”, precizează Sofitel.

Ancheta penală împotriva fostului şef al Fondului Monetar Internaţional a fost abandonată, însă DSK este acuzat într-un dosar civil de către presupusa victimă, Nafissatou Diallo. Între timp, acesta s-a reîntors în Franţa unde numele său a fost menţionat într-o afacere de prostituţie.