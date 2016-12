„Domnişoara Christina“, la Festivalul de Film Fantastic de la Bruxelles

Thrillerul lui Alexandru Maftei, „Domnişoara Christina“, a fost selectat în competiţia Festivalului Internaţional de Film Fantastic de la Bruxelles (BIFFF), care se va desfăşura între 8 şi 20 aprilie. Institutul Cultural Român (ICR) din capitala Belgiei anunţă că în competiţia festivalului se regăseşte şi filmul „Ultimul zburător“, de Ovidiu Georgescu. BIFFF, ajuns la cea de-a 32-a ediţie, se numără printre cele mai longevive festivaluri de film fantastic din Europa.

Proiectat în premieră internaţională la festivalul de la Bruxelles, lungmetrajul „Domnişoara Christina“, o ecranizare a nuvelei omonime de Mircea Eliade, va intra în competiţie în secţiunea Melies, alături de filmul lui Ovidiu Georgescu. „Ultimul zburător“ are la bază un scenariu inspirat din mitologia populară românească: legenda Zburătorului.

În acelaşi festival vor mai fi prezentate alte două filme realizate în România: „Viaţa unui bărbat / Necessary death of Charlie Coutryman“, de Fredrik Bond, şi „Teorema Zero / The Zero Theorem“, de Terry Gillian.