„Domnu’ Cinteză, luaţi-mi banca!”

Banca centrală a aprobat tranzacţia prin care banca poloneză Getin Noble Bank a preluat Romanian International Bank (RIB), a anunţat ieri şeful supravegherii din cadrul BNR, Nicolae Cinteză. „Am stat liniştiţi cu RIB, care raporta indicatori foarte buni, dar, între timp, acoperea neperformanţa cu surse atrase de la populaţie. După o jumătate de an, unul dintre acţionari (americanul Daniel Roberts) vine şi îmi spune - „Domnu’ Cinteză, îmi pare rău, dar nu mai pot să susţin banca. Luaţi-o!“. Am fost pus într-o situaţie foarte delicată. Dar, cu efortul lui, al nostru şi cu multe altele, RIB s-a vândut. Getin este acum acţionar cu drepturi depline în bancă. A şi virat deja sumele necesare readucerii RIB în limitele de prudenţă impuse de noi. Dacă am avea probleme similare şi cu o banca mare, nu cu una micuţă ca RIB, care e o picătură într-un ocean, preşedintele care ar veni să-mi spună că îi pare rău ar trebui să aducă şi funie şi săpun”, a spus Cinteză. Getin Holding, companie controlată de celebrul om de afaceri polonez Leszek Czarneki, a testat piaţa românească încă din 2012, când a lansat platforma online de tranzacţii forex Noble Markets, care nu s-a bucurat însă de un succes prea mare.