Din cauza infatuării, premierul nu ne observă de la distanţă. E greu să te apleci ca să vezi poporul de sus. Uneori, pesemne din cauza înălţimii, îl apucă greaţa. Ciudat. Din cîte ştiu, domnia sa nu are rău de înălţime. S-a antrenat cu avionul în perioada în care făcea naveta pe ruta Cluj - Bucureşti şi retur. Uneori, în momentele sale de euforie guvernamentală, aruncă, în scîrbă, evident, o uitătură celor de sub el ca naţie. Pentru Boc, sîntem cei cu barbă, cu ochelari, cu privirea cruciş sau cu mustaţă. Depinde ce reţine dumnealui de pe faţa interlocutorilor! Pentru Boc, brav conducător, nu contează personalitatea sau pregătirea celui de lîngă el. De regulă, atunci cînd vorbeşte, se adresează celor cu barbă, ochelari, cu privirea cruciş sau cu mustaţă, nominalizîndu-i după semnalmente. Doar el este botezat. Numai premierul poartă un nume. Doar funcţia lui trebuie recunoscută, venerată şi ridicată în slăvi. Ce dacă stă de vorbă cu un eminent profesor universitar! Pentru Boc, cutare este domnul cu barbă sau cu burtă! Depinde de fizic. Sînt politicieni care se adresează la comun cu “Băi, ăla…” Vorbesc la sictir. Mă rog, ca să nu se murdărească. S-a umplut politichia de ciocoi! Mă refer la ăştia noi. Se trag de bretele şi se uită cu scîrbă la cei din jurul lor. Ei sînt poporul! Aşa pretinde ciocoimea din politică! Este o mare onoare dacă dau mîna cu tine! Bagă bine la cap, amărăşteanule! Trebuie să recunosc că, faţă de alte formule de adresare cu sictir, “domnul cu barbă” e parfum! Cînd au nevoie de votul nostru, politicienii ne bibilesc. După ce capătă vechime pe o funcţie, excepţiile fiind foarte rare, ne tratează ca pe neica nimeni. “Băi, ăla cu ochelari, stai lîngă cel cu nasul mare”. Noroc cu semnalmentele fiecăruia dintre noi. Sîntem trataţi ca nişte infractori. Premierul, cît este el de mic de statură, ne vorbeşte de sus. Poate că se chinuie să recunoască poporul transformat în furnicuţe. În definitiv, nu este chiar atît de uşor să reţii trăsăturile amărăştenilor universitari. Nu ştiu de ce nu recurge la numere. În loc de nume să ne pună numere. Într-o zi, în care vrea el, să vorbească numai cu numerele cu soţ. Chiar dacă-i strică CV-ul, să vorbească şi cu cele fără soţ. Mă întreb cum se adresează premierul unuia care are cocoaşă. “Măi, domnul cu cocoaşă”. Altfel, fiind amărăştean, cum ar putea fi identificat? Pentru mai marii zilei nu există decît neamurile lor. Dacă observaţi, criza macină doar populaţia de la oraşe şi sate. Dimpotrivă, neamurile politicienilor prosperă prin tot felul de vînzări anterioare. Doar noi, ăştia cu barbă, trebuie să strîngem cureaua! Dumnealor, vorba aia, nu mai folosesc cureaua de multă vreme! “Băi, alo, ăla cu foamea-n gît”. De ce s-ar mai chinui premierul nostru să ne identifice după barbă, mustaţă sau cocoaşă? Să ne identifice după nevoi. Sărăcia este, în definitiv, elementul nostru comun. Mă tem că sătulul nu se prea poate înţelege la vorbă cu flămîndul…