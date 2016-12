Domnul Goe, un copil fiţos ca şmecherii de Dorobanţi!

Ca la fiecare examen sau la simulare naţională, lucrările abundă în perle savuroase ale elevilor! Liceenii s-au întrecut în exprimări inedite. „Mie mi-a plăcut de domnul Goe, era beton, frate! Domnul Goe era un copil fiţos, cum sunt şmecherii de Dorobanţi“, a scris unul dintre elevii care au sustinut simularea la limba română. Un alt copil s-a arătat îngăduitor cu personajele din „O scrisoare pierdută“, spunând că el nu crede că „erau atât de proaste“, dar „autorul a vrut să ne distreze pe noi când îi citim lucrarea“. Alte perle au avut legătură cu Facebook-ul, după ce elevii au primit ca subiect „rolul reţelelor de socializare”. „De pe reţelele de socializare am aflat metode noi de copiat. Dar se pare ca şi profu' are cont de Facebook, că s-a prins şi mi-a dat 2. Eu le-aş interzice profesorilor să-şi facă cont de Facebook“, a mai spus unul dintre elevi, în timp ce altul s-a plâns că l-au pârât colegii. „Am zis odată la şcoală că sunt bolnav şi am stat acasă o săptămână, dar am plecat în vacanţă şi am pus poze pe Facebook. Au aflat profesorii pentru că nu şi-au ţinut gura colegii mei invidioşi şi a ieşit mare scandal“, a scris el în lucrare. Au fost şi referiri la subiectul ce viza caracterizarea personajului Ion din romanul cu acelaşi nume de Liviu Rebreanu. „Ana era o femeie plictisitoare, nu ştia să-l atragă pe Ion şi se lua mereu de el. Dar şi el era prea obsedat să lucreze pământul, pentru că era un ţăran în adevăratul sens al cuvântului şi, în plus, avea şi amantă“, a scris un alt elev.