În lunga sa carieră de cârciumar, domnul Perişoară a lucrat cu măsură şi a fost şmecher în bătătură, călăuzindu-se după anumite principii de strictă actualitate personală. În timp, domnul Perişoară a demolat toate lozincile învechite, precum şi unele apucături, adaptându-se la condiţiile generate de capitalismul nostru de cumetrie. Formula clasică “Dacă nu curge, pică” a fost aruncată la coşul de gunoi al istoriei alimentaţiei publice, fiind depăşită din toate punctele de vedere. În noua societate multilateral dezvoltată, domnul Perişoară a construit capitalismul, la care râvnea încă din perioada în care perpelea mititeii la lumina farului genovez, cu polonicul. Creaţie desăvârşită a noului materialism dialectic, polonicul s-a dovedit a fi instrumentul de bază al prosperităţii sale personale. Ca să fim cât se poate de exacţi, polonicul şi ciorbica au contribuit decisiv la creşterea nivelului său de trai. De altfel, între polonic şi ciorbică s-a statornicit o relaţie de nezdruncinat, unealta casnică jucând adeseori rolul decisiv al pipetei farmaceutice. Dacă îl întrebi pe domnul Perişoară pe ce se întemeiază agoniseala sa prezentă şi actuală, dumnealui îţi răspunde sec: “Pe ciorbică”. În cazul domnului Perişoară, caracteristica de bază a ciorbiţei constă în transparenţa fără de cusur de care a dat dovadă după revoluţie. Noul concept dialectic se bazează pe ciorbiţa chioară, fără bucăţele. Consumatorului obişnuit trebuie să-i intre bine în cap această transparenţă. Ciorba şvaiţer se dovedeşte a fi un instrument util în tentativa purificării societăţii noastre, repet, multilateral dezvoltate. Domnul Perişoară are meritul de a ne fi instruit după principiul doi la o lingură. Pentru ieşirea din criza personală, domnul Perişoară a optat pentru un raport invers proporţional între elementele de bază ale acestei ecuaţii. Cu cât ciorbiţa este mai străvezie şi chiar chioară de-a binelea, în rezonanţă directă, cu atât creşte şi nota de plată. În semn de adâncă recunoştinţă faţă de sacrificiul său suprem, ciorbiţa chioară îi poartă numele. De altfel, în semn de omagiu adus celor care fac foamea în frapiere, domnul Perişoară a instaurat starea de criză încă din perioada în care era un simplu şef de sală. Sub aceste auspicii, cu care ne confruntăm şi noi astăzi, pentru că ne-am cerut în Uniunea Europeană, au fost lansate în premieră specialităţile casei. Iată câteva dintre ele: micul mai mic decât este cazul, ardeii umpliţi cu ozon, gustare pescărească, adică doar momeala, cârnaţii liliput serviţi cu titlul de împrumut, tartar fără biftec, ciorbă de Rădăuţi, cu schimb de tren în Făurei, ciorbă de burtă burgheză, grătar de inox cu miros de mici, minciunele, sărmăluţe în foi de curea lată, chifteluţe marinăreşti fără flotă, fasole bătută în picioare, răbdări prăjite în suc propriu, musaca de caschetă cu miros de Cotroceni, plăcinte cu pumni în brâu, specialitatea jandarmeriei constănţene etc. Poftă bună!