„Domnul Vişan, preşedintele FRV, face singur tot ce vrea acolo”

Miercuri a început la Constanţa a doua ediţie a turneului CEV Satellite Constanţa la volei pe plajă, turneu care, la prima ediţie, a putut fi urmărit pe micile ecrane la Neptun TV. Acum însă, de televizarea acestui turneu nu se mai ocupă Neptun TV, din cauza faptului că Federaţia Română de Volei a întrerupt acest proiect. FR Volei a oferit drepturile TV unui alt post de televiziune, preşedintele Gheorghe Vişan fiind din ce în ce mai “autoritar”. Această decizie i-a nemulţumit pe cei care s-au implicat în desfăşurarea turneului, eforturile depuse de conducerea Club Volei Municipal Tomis Constanţa, care a oferit terenurile special amenajate la “Arena Beach CVM”, din zona Cazino-ului din Mamaia, fiind considerabile.

„Ajuns la a doua ediţie, turneul CEV Satellite Constanţa la volei pe plajă este inclus în calendarul CEV din acest sezon. De organizare se ocupă preşedintele Comisiei de beach-volley din cadrul Federaţiei Române de Volei, Oana Sîrb. Din câte ştiu, federaţia suportă minimal nişte cheltuieli cu nişte deplasări. Însă aici intervin problemele. Eu personal, ca preşedinte al Club Volei Municipal Tomis Constanţa, împreună cu domnul Eduard Martin, vicepreşedintele CVM Tomis, cu domnul Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis şi reprezentantul Asociaţiei Judeţene de Volei Constanţa, am reuşit anul acesta să câştigăm licitaţia în numele Club Volei Municipal Tomis Constanţa pentru plaja pe care sunt terenurile de volei. Noi ne-am asumat costurile, nu mici, pentru ca să poată avea loc turneul internaţional de volei pe plajă CEV Satellite Constanţa. Mai departe, Comitetul de Organizare trebuia să rezolve tot ceea ce înseamnă cazări şi altele, lucruri de care s-a ocupat Oana Sîrb. Singura problemă care a rămas este legată de premii, pentru că nu s-au obţinut sponsorizări. Se ştie că situaţia economică este din ce în ce mai grea în România”, a declarat Sorin Strutinsky, vicepreşedinte FRV şi preşedinte CVM Tomis.

UN CONTRACT... “FANTOMĂ”. „Pe de altă parte, în calitate de vicepreşedinte al Federaţiei Române de Volei şi de membru în Consiliul Director, vă spun, clar şi răspicat, că am aflat, cu surprindere, acum două săptămâni, că întreaga activitate de beach-volley este dată prin contract unui post de televiziune, lucru pe care nu-l ştiam. De altfel, domnul Vişan, preşedintele FRV, face singur tot ce vrea acolo. Eu, ca membru în Consiliul Director, am fost înştiinţat la o şedinţă că a fost semnat contractul cu privire la Campionatul Naţional. Ulterior ni s-a spus că este semnat contractul şi pentru echipa naţională. Ceilalţi membri ai Consiliului Director au cerut să vadă contractul, însă domnul Vişan nu a dorit să-l arate. S-a enervat domnul Manole, secretarul general, care dorea să fie arătat contractul. Puteam să studiem contractul şi să-l aprobăm, la aproape şapte luni după ce a fost semnat de către preşedintele federaţiei? Evident că am refuzat să văd un contract semnat în urmă cu şapte luni, iar acum aflu, mai nou, că acel contract prevede şi activitatea de beach-volley. N-am ce să spun mai mult decât că sunt scârbit de modul în care domnul Vişan înţelege să fie transparent cu membrii Consiliului Director. Pot să fiu mâhnit şi în calitate de acţionar al Neptun TV, pentru că am pus suflet ani de zile în activitatea de volei şi de beach-volley, avînd costuri substanţiale. Se pare că este o activitate de mercenariat pe care o practică FRV în momentul de faţă. După ce FRV a beneficiat de serviciile Neptun TV, care a transmis partide din campionatul intern, Cupele Europene şi ale echipei naţionale, dar şi volei pe plajă, acum un alt post de televiziune deţine drepturile, dar ştim foarte bine cum au transmis Campionatul Naţional de volei în sezonul trecut. Vă asigur că, dacă totul va ieşi bine la CEV Satellite Constanţa, după două zile va apărea şi domnul Vişan ca să primească felicitările delegaţilor CEV”, a adăugat Strutinsky.

ALEGERILE DE ANUL VIITOR POT ADUCE SCHIMBAREA. Preşedintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky, aşteaptă ca în 2012, la alegerile care vor avea loc la FRV, situaţia să se schimbe şi lucrurile să intre pe făgaşul normal. „Urmează alegerile de anul viitor şi sper să se trezească şi alţi oameni să candideze, poate chiar şi eu, pentru ca activitatea Federaţiei Române de Volei să fie, în sfârşit, în sprijinul voleiului românesc. Eu încă aştept de la domnul Vişan un răspuns. Au trecut două luni de când am făcut un memoriu la comisiile de specialitate din cadrul FRV şi la Consiliul Director, cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Baia Mare, la meciul 4 din semifinala campionatului trecut, dintre Explorări şi CVM Tomis. Domnul Farmuş, ca observator, le-a transmis arbitrilor ce să facă pe teren. Şi eu sunt observator al CEV-ului şi vă spun că acest lucru este interzis. Am cerut domnului Farmuş, ca preşedinte al Colegiului Central al Arbitrilor, să nu mai fie observator. Nu mi s-a dat niciun răspuns până acum la memoriu. Încă îl aştept şi sper să-l primesc până începe campionatul”, a încheiat Sorin Strutinsky.

Adrian LUNGU, Gabriel TURCU