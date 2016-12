Domo şi Flanco fuzionează

Retailerii Domo şi Flanco, numerele 2 şi 3 din piaţa de profil, se află în negocieri pentru crearea unei noi firme, cu afaceri de peste 250 milioane euro, aproape cât liderul pieţei, Altex, potrivit zf.ro. „O tranzacţie ar fi normală, având în vedere numărul mare de jucători şi numărul prea mare de magazine. Eu sunt deschis către un deal“, spune proprietarul Flanco, Iulian Stanciu. De cealaltă parte, miliardarul bulgar Tzvetan Vassilev, care controlează indirect Domo, dar şi un lanţ de magazine de electro-IT în Bulgaria, ar fi interesat de preluarea unui competitor din piaţa din România şi de crearea unui jucător suficient de mare încât să reziste şi să se bată de la egal la egal cu liderul Altex, potrivit unor surse din piaţă. Altex a avut în 2012 - ultimul an pentru care există date publice - afaceri de 254 milioane euro. Domo a obţinut în acelaşi an 126 milioane euro, iar Flanco - 137 milioane euro. Domo are în prezent circa 100 de magazine, iar Flanco, aproximativ 80. „Având în vedere rezultatele financiare ale celor doi, fiecare cu o cifră de afaceri cât jumătate din cea a Altex - Media Galaxy, o fuziune este mai degrabă sănătoasă“, a comentat proprietarul Altex, Dan Ostahie. Piaţa de electro-IT a fost una dintre cele mai afectate de criză, pierzând aproape jumătate din valoare. Astfel, dacă în 2008, ultimul an de boom, românii cheltuiau 2,5 miliarde euro pe electronice, electrocasnice şi produse IT, în 2009 piaţa scăzuse la 1,4 miliarde euro, iar declinul a continuat şi în anii următori. Vânzările au revenit pe plus în 2012 şi 2013, însă avansul este încă firav.