„Don’t Be Blind”, un spectacol misterios şi provocator

Casa de Cultură din Constanţa a găzduit, vineri seară, un spectacol de dans intitulat sugestiv „Don’t Be Blind!” („Nu fi orb!”). Constănţenii au avut ocazia să trăiască momente emoţionante şi spectaculoase, pentru că, pe aceeaşi scenă, au fost reuniţi peste 100 de dansatori aparţinînd celor mai cunoscute şi mai valoroase trupe ale momentului: „Art-Dance”, „Black Beat”, „Jagga”, „Shadows”, „X-Cess” din Constanţa şi „X- Cess Junior” din Mangalia, ambiţia organizatorilor şi a artiştilor implicaţi în acest proiect fiind aceea de a stabili un record local. Spectacolul a fost organizat de Art Dance School, şcoală de dans care funcţionează sub egida S.C. Enriko-Leonardo S.R.L., la Clubul SNC, manager general fiind Alexandru Bucur, acelaşi care, în luna decembrie a anului trecut, a oferit tinerilor constănţeni un regal de street-dance, aducînd, la Sala Sporturilor, peste 400 de dansatori.

Spectacolul a avut la bază un scenariu original şi un mesaj deosebit de generos, care se constituie într-un îndemn: „Don’t Be Blind! / Nu fi Orb ! / Deschide ochii să vezi Frumosul şi Urîtul, Binele şi Răul acestei lumi”. Peste 100 de tineri au arătat publicului cît de multe lucruri se pot exprima prin dans. Cupluri de îndrăgostiţi, cerşetori sau... criminali au fost prezentaţi spectatorilor în paşi de dans, îmbinarea între bine şi rău, frumos şi urît fiind perfectă. Estetica urîtului întîlnită la Bacovia a fost excelent redată de tinerii dansatori. De asemenea, pe lîngă momentele de teatru-dans, publicul a putut urmări şi mişcări de dans sincron, dar şi de break-dance şi chiar momente de… balet. Muzica s-a îmbinat armonios cu mişcarea scenică, acest show de dans şi de lumini fiind aplaudat la scenă deschisă de către public, care a rămas impresionat de reprezentaţia oferită de tinerii dansatori.

„Constanţa a fost, în anii ‘80, oraşul care făcea legea în România în materie de dans de scenă pentru tineret. E suficient să reamintesc turneele pe care Studioul Artei Tinere Eveniment le efectua, de două-trei ori pe an, prin marile oraşe ale ţării, de premiile pe care super-trupa Total Dance le colecţiona, generînd entuziasm şi un suflu nou oriunde dansa. Cumva e trist, dacă nu inexplicabil, cum atunci, în condiţii în general potrivnice, Eveniment-ul reuşea să aducă la spectacolele sale mii de tineri, să facă turnee alături de nume mari, precum: Sfinx, Holograf, Iris, Loredana, Oana Sîrbu, Ştefan Bănică Jr., Gabriel Cotabiţă, Doru Octavian Dumitru, Radu Gheorghe, Ştefan Hruşcă şi alţii sau să realizeze - mai ales prin trupa Total Dance, aflată sub bagheta coregrafului de excepţie Gigi Marian Osoloş -, show-uri de televiziune nemaivăzute pînă atunci în România, iar în zilele noastre, cînd sînt posibilităţi la care atunci nici nu ne permiteam să visăm, să constatăm o apatie şi o sărăcie culturală inacceptabile. Poate că reînfiinţarea unui asemenea studio al artei tinere, amatoare, evident, s-ar impune. Poate că Art Dance School va reuşi să se transforme, dintr-un proiect deocamdată singular în Constanţa, într-un asemenea demers, mai ales că iniţiatorul său, Alexandru Bucur, provine - coincidenţă? din legendara trupă Total Dance”, a precizat Gheorghe Căpăţînă, directorul Radio Neptun (principalul partener media), semnatarul scenariului şi regiei spectacolului. La rîndul său, Alexandru Bucur, iniţiatorul şi finanţatorul proiectului Art Dance School, a adăugat: „Ne-am gîndit că ar fi frumos să adunăm trupele cele mai bune din Constanţa şi să organizăm acest spectacol cu tematică. Deşi l-am organizat în grabă, deoarece nu am avut prea mult timp la dispoziţie, cred că a ieşit bine şi cred că şi micuţii sînt bucuroşi că au ieşit pe scenă şi au realizat un spectacol împreună, mai ales că, de obicei, trupele sînt în competiţie. Acum nu a mai existat concurenţă şi au dat tot ce este mai frumos din ei”.