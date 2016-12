Don Johnson va juca într-o comedie scrisă de Adam Sandler

Cunoscut pentru rolurile sale de dur, Don Johnson schimbă registrul şi urmează să joace rolul unui regizor de filme porno în comedia ”Born to Be a Star”, al cărei scenariu este scris de Adam Sandler. Nick Swardson s-a alăturat distribuţiei acestui film, produs de Sony, în rolul unui băiat nătîng dintr-un oraş de provincie, care află că părinţii lui, liniştiţi şi la locul lor, erau adevărate staruri porno în anii \'70. Această informaţie îl determină să plece din nordul statului Iowa la Hollywood, încercînd să calce pe urmele părinţilor săi şi să-şi îndeplinească destinul, să devină cel mai mare star porno din lume. Don Johnson va interpreta rolul unui regizor de filme pentru adulţi care îl descoperă pe personajul lui Nick Swardson şi îi acordă o şansă. În film va mai juca Christina Ricci, în rolul iubitei inocente, Stephen Dorff, în rolul starului din filmele pentru adulţi Dick Shadow, precum şi Edward Herrmann şi Tyler Spindel. Adam Sandler, care este unul dintre producătorii filmului, a scris scenariul peliculei împreună cu Nick Swardson. Regia va fi asigurată de Tom Brady.

Don Johnson va mai fi prezent pe marile ecrane în vara acestui an, cu comedia romantică ”When in Rome”, alături de Kristen Bell. În această vară va juca şi în comedia ”A Good Old Fashioned Orgy”.