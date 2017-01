„Don Quijote - Made in Romania”, la Casa de Cultură a Sindicatelor

Dan Puric revine miercuri, de la ora 19.00, la Constanţa - a doua oară în această lună - pentru a-l aduce pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor pe celebrul personaj al lui Miguel de Cervantes, „Don Quijote - Made in Romania“, în variantă autohtonă. Aşa cum promisese la începutul lunii, cînd a fost prezent la Constanţa alături de prietenul său, Traian Popescu, Dan Puric revine pe scena instituţiei de cultură, în dublă calitate, de actor şi de regizor, cu un spectacol deosebit de apreciat, „Don Quijote - Made in Romania“. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Tomisului şi Fundaţia Art Production cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi al Consiliului Judeţean Constanţa. Apreciatul spectacol „Don Quijote - Made in Romania“ s-a jucat, în cei trei ani de la premieră, cu deosebit succes în şase mari oraşe europene: Berlin, Bruxelles, Londra, Paris, Roma, Viena şi Madrid. Timp de o oră şi 20 de minute, ca întotdeauna la spectacolele lui Dan Puric, iubitorii teatrului se vor lăsa prinşi în mrejele unui vis. De la step la arte marţiale, şi de acolo la dansuri populare româneşti „Don Quijote“, deşi „made în România“, este un spectacol în care Dan Puric şi-a propus să traverseze cu lejeritate barierele de cultură şi mentalitate, intrînd în sufletele oamenilor de pretutindeni. Regia, muzica şi adaptarea după textul lui Miguel de Cervantes poartă semnătura lui Dan Puric, iar costumele sînt realizate de Doina Levintza. Coregrafia este semnată de Svetlana Zotina. Din distribuţia spectacolului fac parte Dan Puric, Constantin Dinulescu, Carmen Ionescu, Ileana Olteanu, Violeta Totir, Silviu Oltean, Mircea Cristescu, Antoanela Vlădescu, Andreea Păduraru, Nadejda Dumitriu, Mihaela Ailincăi, Claudia Susanu, Elena Valentina Popa, Ana Pepine, Ştefan Ruxanda, Toni Dumitrescu, Florin Roşu, Axel Moustache, Adrian Nour, Vadim Rusu, Gabi Călinescu, Petre Voicu, Daniel Făt, Lelia Marcu şi Paul Cimpoieru. Biletele pentru acest spectacol se găsesc la agenţia Casei de Cultură a Sindicatelor, la preţul de 20 şi 30 de lei.