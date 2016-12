Donald Trump a fost ales al 45-lea președinte al SUA

America a făcut istorie cum numai țara tuturor posibilităților știe să facă. Dintre doi candidați cu popularitate scăzută, o femeie care ar fi preluat frâiele omenirii în maniera sistemului aflat la putere de ceva timp și care a nemulțumit profund numeroși americani și un miliardar excentric, fără stofă de politician dar cu școala vieții care l-a transformat într-un luptător redutabil și imprevizibil, americanii au preferat incertitudinea dată de republicanul Donald Trump, renunțând la deja sigura pe victorie Hillary Clinton și democrații ei. A fost o surpriză pentru ambele tabere sau, mai bine zis, pentru toate trei taberele, incluzând aici și tabăra reprezentată de restul lumii. Au luat naștere un nou termen: Trumpxit, simbolul Brexitului britanic în varianta SUA. Mesajele online arată dezamăgire, derută dar și furie, o combinație deloc liniștitoare pentru omenire, atât pe plan politic, cât și financiar. Bineînțeles, nu trebuie să dramatizăm, lumea se va replia rapid și se va adapta acestei variante aproape neluată în calcul a republicanului care promite să redea SUA măreția de altădată. La Moscova, probabil, un Donald Trump care îl admiră pe Putin arată mai bine decât o Hillary Clinton care ar fi continuat politica... iritantă a lui Obama, cu sancțiunile ei. În cancelariile europene, cu siguranță bulversarea este maximă, pentru că marii lideri vor fi scoși din automatismul declarativ, nevoiți să își gândească profund noua abordare. Începe o lume nouă, dictată de... Lumea Nouă.

Donald Trump a câștigat alegerile orezidențiale din SUA! Jocul s-a terminat, spre bucuria unora și disperarea altora. Victoria obținută de acesta în statul Wisconsin a fost... verdictul final al celor mai disputate și atipice alegeri prezidențiale din istoria SUA. Cu siguranță, americanii au făcut istorie, fie că le place sau nu acest lucru sau maniera în care au ajuns să facă istorie. Alegerile prezidențiale s-au încheiat cu victoria surprinzătoare a miliardarului republican Donald Trump, după o campanie electorală marcată de sondaje electorale care mai de care mai îmbucurătoare pentru candidata democrată Hillary Clinton.

Vestea alegerii sale în funcția supremă a lumii, nu doar a SUA, am putea spune, l-a făcut pe Donald Trump să susțină un discurs ceva mai diplomatic, mărturisind cu sinceritatea sa dezarmantă că abia așteaptă să ajungă la Casa Albă și să conducă SUA. Trump a promis unificarea naţiunii americane după campania electorală care a creat clivaje, mulţumindu-i adversarei democrate Hillary Clinton pentru serviciile în folosul Statelor Unite. ”Vă mulţumesc foarte mult. Tocmai am primit un telefon din partea secretarului de Stat Hillary Clinton. Ne-a felicitat pe toți. Am felicitat-o şi eu pentru campanie, pentru că a luptat din răsputeri, a lucrat din greu, îi datorăm foarte mult pentru serviciile depuse pentru ţara noastră. Este momentul să ne unim, pentru a fi o naţiune unită. Mă angajez să fiu preşedintele tuturor americanilor. Pentru cei care au ales să nu mă susţină, lansez un apel de a colabora pentru unificarea ţării”, a declarat Trump în primul său discurs în calitate de președinte ales al SUA. El a dat asigurări că administraţia de la Washington va avea politici amicale în relaţiile cu toate ţările care vor să aibă politici amicale cu Statele Unite, promițând să trateze corect toate țările lumii.

O POVESTE DE SUCCES

Donald John Trump este un cunoscut om de afaceri, magnat imobiliar, star de televiziune și politician, născut pe 14 iunie 1946, în New York, într-o familie înstărită, tatăl său, Fred Trump, fiind unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de pe Coasta de Est a SUA. El a urmat cursurile liceale ale Acadamiei Militare din New York, terminând apoi cursurile universitare ale Facultății de Economie și Comerț Wharton din cadrul Universității Pennsylvania, fiind licențiat în economie în anul 1968. Din acel moment, s-a alăturat tatălui său în domeniul afacerilor imobiliare din Brooklyn. La începutul anilor 1970, Donald Trump și-a îndreptat atenția de la planul de afaceri al tatălui său, care viza închirierea de locuințe clasei de mijloc, spre industria imobiliară comericală. Orașul New York oferea, în acel moment, facilități fiscale considerabile potențialilor investitori. Abilitățile lui Trump de a face afaceri i-au permis să obțină credite de construcție cu puține garanții, ducând la construirea unui imperiu în domeniul imobiliar și de divertisment, ceea ce l-a transformat pe într-o celebritate. Deși Trump devine cunoscut pentru capacitatea sa de a transforma o afacere imobiliară eșuată într-un adevărat succes, la sfârșitul anilor 1980 el cade victimă unei crize economice. Din cauza imposibilității de a respecta termenele de plată ale împrumuturilor financiare, Trump declară faliment în 1990. Pentru a nu-l trimite în judecată, creditorii săi au convenit asupra unei restructurări a datoriei. Acest lucru a permis ca el să rămână în afara falimentului personal. Următorii ani, acesta are parte de o serie de urcușuri și coborâșuri în cadrul afacerilor imobiliare, reușind însă brevetarea noilor construcții cu numele său, datorită investițiilor financiare majoritare din cadrul diverselor proiecte. Trump a fost, de asemenea, gazda și producătorul reality-show-ului postului NBC ”Ucenicul”, unde mai mulți candidați se aflau în cursa pentru un post în cadrul uneia dintre companiile sale.

În 1977, Trump s-a căsătorit cu modelul Ivana Zelnièkova, cu care are trei copii: Donald jr., Ivanka și Eric. Soţii Trump au fost divorțat în 1992. În 1993 a fost căsătorit aproape un an cu actrița Marla Maples, cei doi având împreună un singur copil, Tiffany. Au divorțat în anul 1999. Tot atunci, Trump a început să se întâlnească modelul Melania Knavs, aceștia căsătorindu-se în 2005, relația lor continuând până în prezent. Melania Knavs devine astfel Melania Trump și îl susține pe acesta în cadrul campaniei sale prezidențiale.

Trump a fost activ și în domeniul politicii. Deși făcea parte din Partidul Republican, în 1999 acesta s-a înregistrat ca alegător al Partidului Reformei și a stabilit un comitet prezidențial exploratoriu. El a refuzat în cele din urmă în acea perioadă să candideze la președinția SUA. Mai târziu, a revenit în cadrul Partidului Republican, fiind una dintre figurile publice ale partidului în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2012. În anul 2015, Trump a anunțat că va intra în cursa electorală prezidențială a SUA în 2016. În cadrul campaniei sale, acesta a susținut crearea de noi locuri de muncă, creșterea securității frontierelor și îmbunătățirea relațiilor externe. Documente care au fost făcute publice de către presa americană pe parcursul campaniei electorale demonstrează cum la începutul anilor 1990, în timp ce încerca să evite falimentul, Trump nu a declarat sute de milioane de dolari, folosindu-se de o manevră de evitare a plăţii, recomandată de avocaţii acestuia. Aceasta este doar o presupunere, dat fiind faptul că Trump a refuzat să elibereze declaraţia de venituri, încălcând astfel o practică urmată de fiecare candidat la preşedinţia SUA vreme de zeci de ani.

