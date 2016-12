Donald Trump ar vrea să cumpere “The New York Times”

Omul de afaceri american Donald Trump vrea să cumpere publicaţia ”The New York Times”, în acest sens având loc mai multe întâlniri cu familia Sulzberger, care o deţine. Informaţiile privind strategia pe care Donald Trump ar avea-o pentru a prelua ”The New York Times” sunt neclare. De asemenea, potrivit unor surse, este puţin probabil ca familia Sulzberger să îi accepte oferta. Totuşi, dacă va reuşi preluarea publicaţiei, acest lucru va fi o schimbare importantă pentru afacerile derulate de Donald Trump, care are în special business-uri în imobiliare. Un purtător de cuvânt al lui Donald Trump a refuzat să comenteze informaţia. Şi reprezentanţii grupului de presă Times, din care face parte ”The New York Times”, au refuzat să comenteze.

Publicaţia ”The New York Times” a fost un trofeu râvnit şi de alţi miliardari, Michael Bloomberg, primarul oraşului New York şi fondator al agenţiei de informaţii financiare Bloomberg, fiind la rândul său menţionat de-a lungul timpului printre potenţialii cumpărători interesaţi ai publicaţiei. ”The New York Times” (NYT) este un cotidian american înfiinţat la New York, în 1851, an de când publicaţia a apărut fără întrerupere. Grupul de presă Times Co. a anunţat în ianuarie 2010 că va introduce, la începutul anului 2011, o taxă pentru cei care doresc să acceseze conţinuturile publicate pe nytimes.com. Publicaţia a introdus, pe 29 martie 2011, plata pentru conţinutul online pentru cititorii din întreaga lume, după ce a testat formula în Canada, începând cu 17 martie 2011.

The New York Times Company este o companie internaţională de media, care în 2011 a înregistrat venituri de 2,3 miliarde de dolari. Compania deţine, printre altele, titlurile ”The New York Times”, ”The International Herald Tribune”, ”The Boston Globe”, NYTimes.com, BostonGlobe.com, Boston.com. Preşedintele The New York Times Company este Arthur Ochs Sulzberger Jr., a cărui familie deţine controlul publicaţiei ”The New York Times” din 1896.