Donald Trump e fan Putin, „un lider mai bun decât Obama“

Donald Trump, candidatul republican la alegerile prezidenţiale americane, şi-a exprimat, miercuri, aprecierea faţă de preşedintele rus, Vladimir Putin, spunând că acesta a fost un lider mai bun decât Barack Obama, potrivit agenției germane de presă DPA. Trump, care a făcut aceste declaraţii în timpul unui forum televizat organizat la New York, a spus că are un respect foarte mare faţă de ruşi şi că ar avea ”o relaţie minunată cu Putin”. ”Cred că mă voi putea înţelege cu Putin. A fost un lider. Mult mai mult decât a fost preşedintele nostru”, a declarat Donald Trump. El a subliniat că avantajul unei bune relaţii dintre Statele Unite şi Rusia este acela că Moscova vrea la fel de mult să distrugă organizaţia Stat Islamic pe cât vrea şi Washingtonul. ”Nu ar fi minunat dacă am putea colabora în privinţa acestui aspect?”, a întrebat retoric Trump. Candidatul republican a adăugat că ”Putin are un control foarte puternic asupra ţării sale”, precizând ca acesta este un sistem politic foarte diferit, pe care nu-l agreează.

Democrata Hillary Clinton a participat de asemenea la eveniment, care a fost o oportunitate pentru cei doi candidaţi să vorbească despre rolul pe care şi-l vor asuma în calitate de preşedinte, dacă vor câştiga alegerile. Clinton a primit întrebări privind folosirea unui server personal de e-mail în timp ce ocupa funcţia de secretar de stat şi privind modul în care a gestionat informaţii clasificate. Ea şi-a apărat acţiunile, spunând că a făcut exact ce trebuia să facă. Clinton a adăugat că, dacă va fi aleasă preşedintele Statelor Unite, nu ar trimite trupe terestre în Irak sau Siria.