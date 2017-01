Donald Trump, susținut de Ku Klux Klan?

La alegerile primare republicane câștigate de Donald Trump în statul american Nevada, pe 23 februarie, și-au făcut apariția niște personaje interesante la Cimarron High School, purtând temutele... huse albe ale membrilor Ku Klux Klan-ului și afișând postere pro-Donald Trump, aparent încercând să insinueze că suporterii miliardarului american sunt rasiști albi. Problema e că din fotografiile surprinse de jurnaliștii aflați la fața locului se poate vedea clar că mâinile respectivilor... mascați sunt negre! Din păcate, unii democrați au căzut în capcană și au comentat informația ca și cum ar fi fost reală. Deja gurile rele susțin că toată povestea a fost pusă la cale chiar de democrați, pentru a-l băga pe Donald Trump în gura celor care detestă manifestările violente ale temutului clan al supremației albe, numai că, în graba de a-l ataca pe miliardar, au omis că în Ku Klux Klan nu există persoane de culoare. Oricum, sâmbătă, adevărații membri ai Ku Klux Klan-ului s-au confruntat cu furia populației în California. Trei persoane au fost rănite prin înjunghiere, dintre care una grav, și alte 13 au fost arestate în ciocniri între membri Ku Klux Klan și adversari ai acestui grup rasist. Șase membri KKK, care au venit la o întâlnire la Anaheim, la sud-est de Los Angeles, au fost atacați de o mulțime de militanți ostili. În urma violențelor, poliția a arestat 13 persoane, dintre care șase membri KKK și șapte protestatari.

Revenind la Donald Trump și la simpatiile și antipatiile pe care acesta le stârnește în rândul americanilor și nu numai, semn că nu poate trece neobservat, orice-ar fi, acesta a fost atacat dur de un contracandidat republican de-al său. ”Este exclus să lăsăm un escroc ca Donald Trump să preia controlul Partidului Republican”, a declarat, vineri, Marco Rubio. La o zi după o dezbatere aprinsă între principalii trei candidaţi la învestitura Grand Old Party, Donald Trump, Ted Cruz şi Marco Rubio au continuat să se atace, iar tânărul senator din Florida l-a vizat extrem de dur pe magnatul în domeniul imobiliar, învingător în alegerile primare din trei dintre cele patru state în care au avut loc deja scrutine. ”Donald Trump se prezintă în mod constant drept cineva care ia apărarea muncitorilor, însă bilanţul său arată că, de fapt, este împotriva lor de 35 de ani. Nu este absolut deloc pregătit să fie preşedintele SUA, refuză orice întrebare de politică specifică, nu are niciun plan în vederea asigurărilor pe caz de boală, spre exemplu. Este postul guvernamental cel mai important de pe planetă, iar noi suntem pe punctul de a lăsa mişcarea conservatoare unei persoane care nu are nicio idee despre vreun subiect important, oricare ar fi el, suntem pe cale să lăsăm codurile nucleare ale SUA unei persoane complet imprevizibile”, a denunţat Rubio. Recunoscându-şi statutul de outsider în cursa republicană, Marco Rubio s-a declarat sigur că va câştiga alegerile în statul Florida, prevăzute pe 15 martie, unde sondajele îl creditează pe Trump cu un avans important.

Donald Trump a obţinut victorii în alegerile primare republicane din New Hampshire, South Carolina şi Nevada. El a fost înfrânt doar în Iowa, până în prezent, unde senatorul Ted Cruz din Texas a obţinut victoria în urma caucusului. Marco Rubio l-a atacat frontal pe Donald Trump, joi, într-o dezbatere organizată de CNN la Universitatea din Houston, Texas, criticându-l din cauza averii şi lipsei unui program şi încercând să-l împiedice să-şi consolideze avansul înainte de Super Tuesday, o etapă-cheie în alegerile primare. El a evocat cele patru falimente ale promotorului new-yorkez şi l-a acuzat că şi-a adus salariaţi din Polonia, să muncească în Florida. El a sugerat, de asemenea, că new-yorkezul nu s-ar afla unde e în prezent, în domeniul imobiliar, fără moştenirea pe care i-a lăsat-o familia sa. ”Fără banii familiei sale, ştiţi unde ar fi Donald Trump acum? Ar vinde ceasuri în Manhattan”, a continuat el.

În timpul dezbaterii, Marco Rubio şi Ted Cruz au depus eforturi să-l învingă pe Donald Trump şi să-i scadă popularitatea înainte de Super Tuesday, când 11 state îşi vor alege candidatul republican. Trump a părut să nu se demobilizeze, rămânând sigur pe sine, combativ și prompt în a se apăra şi a-i acuza pe Rubio şi Cruz. ”Acest tip este un ratat, iar celălalt - un mincinos”, a declarat miliardarul, care urmează să împlinească în curând 70 de ani, arătându-i pe Rubio şi apoi pe Cruz. În pofida emfazei sale, el a avut o prestaţie mai măsurată decât de obicei, apărându-şi poziţiile moderate pe tema planingului familial şi anunţând că vrea să păstreze anumite părţi ale legislaţiei preşedintelui Barack Obama cu privire la securitatea socială cunoscute sub numele de Obamacare. Întrebat dacă şi-ar prezenta public arhivele fiscale, aşa cum i-a cerut Mitt Romney, Donald Trump a răspuns că o va face în urma unui audit de rutină. Romney, candidatul republican la Preşedinţie în 2012, a afirmat într-un mesaj postat pe Twitter că Trump nu are de ce să ţină secrete aceste informaţii, auditate sau nu. În pofida victoriilor sale, Trump mai are mult drum de parcurs până la obţinerea învestiturii. Nominalizarea candidatului partidului în alegerile prezidenţiale prevăzute pe 8 noiembrie se face în funcţie de numărul de delegaţi obţinuţi în alegerile primare şi trimişi la Convenţia Partidului Republican, în iulie. Donald Trump conduce până în prezent, în această cursă, cu 81 de delegaţi, în timp ce Cruz şi Rubio au câte 17. Pentru a obţine învestitura, este nevoie de 1.237 de delegaţi. În total, 600 de delegaţi urmează să fie mobilizaţi marţi, cu ocazia Super Tuesday.

De dincolo de granițele SUA, din Mexicul atât de atacat de Donald Trump pentru că ”invadează” SUA cu imigranții săi, Felipe Calderon şi Vicente Fox, foşti preşedinţi mexicani, l-au comparat pe Donald Trump cu Adolf Hitler, acuzând că politica sa anti-imigraţie este rasistă, informează Reuters. ”Această abordare de a ridica în slăvi supremaţia albilor nu este doar una anti-imigraţie”, a declarat, sâmbătă, Calderon, preşedinte al Mexicului în perioada 2006-2012, la o conferinţă în capitala Ciudad de Mexico. ”Comportamentul şi discursul său sunt orientate împotriva imigranţilor care au o culoare a pielii diferită de a lui, este rasist pe faţă şi exploatează sentimentele cetăţenilor, cum a procedat Hitler în vremea lui”, a susţinut Calderon. Trump a acuzat Mexicul că trimite violatori şi traficanţi de droguri pe la frontiera cu SUA şi a declarat că va face pe orice mexican să plătească pentru construirea unui zid la frontiera dintre cele două ţări. Şi fostul preşedinte mexican Vicente Fox, sucesorul lui Calderon, l-a comparat pe Trump cu Hitler, într-un interviu acordat CNN.

