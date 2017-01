Donaţi 2% pentru achiziţionarea unei ambulanţe aeromedicale!

Fundaţia pentru SMURD şi-a propus să achiziţioneze un avion echipat pentru situaţii de urgenţă din fondurile care vor fi strânse, în acest an, prin campania de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit al populaţiei. Subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, a declarat că, în anul precedent, prin campania pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit către SMURD s-au strâns 4,8 milioane de lei, principalul proiect finanţat din aceşti bani fiind contractarea a o sută de ore de zbor cu o aeronavă închiriată, cu ajutorul căreia s-au efectuat zeci de misiuni umanitare. În urma acestora, au fost salvate vieţile a peste 40 de persoane, peste un sfert dintre acestea fiind copii sub şase ani. În acest an, Fundaţia pentru SMURD şi-a propus să achiziţioneze, din fondurile care vor fi strânse prin campania de redirecţionare a 2% din impozit, un avion echipat pentru situaţii de urgenţă. Arafat a spus că “ambulanţa aeromedicală” va putea parcurge într-un timp mult mai scurt decât un elicopter distanţele dintre locul de intervenţie şi spital şi presupune costuri mai mici de transport, putând zbura în condiţii meteo grele, de ceaţă sau vizibilitate redusă, inaccesibile elicopterului. “E pentru prima dată când facem un proiect naţional, un proiect foarte ambiţios. Cu siguranţă, fondurile 2% singure nu vor ajunge pentru a realiza acest proiect, vom apela şi la alte forme de sponsorizări şi donaţii. Proiectul se referă la achiziţionarea unui avion complet dotat, de terapie intensivă, care să ne permită transportul în condiţii corecte al pacientului, să renunţăm la forma de acum, de închiriere a unui avion şi de plată încontinuu a unor ore de zbor - care au dezavantajul că nu avem de unde să plătim un avion închiriat care să stea şi să aştepte. Avem şi situaţii când avionul cu care avem contract nu e disponibil. Un avion pentru SMURD înseamnă disponibilitate permanentă pentru intervenţie. Poate fi folosit în colaborare cu MAI, exact cum e folosit elicopterul”, a precizat Arafat. El a arătat că a prospectat piaţa, iar în funcţie de fondurile care vor fi strânse se va putea achiziţiona fie un avion second-hand, cu resurse de 1.500-2.000 de ore de zbor, al cărui preţ ar fi de aproximativ 1,5 milioane de euro, fie un aparat nou, al cărui preţ porneşte de la două milioane de euro, putând ajunge la patru sau chiar cinci milioane de euro.

Cel mai probabil, avionul ar urma să staţioneze în Bucureşti, dat fiind că în Capitală există infrastructura necesară pentru ca aparatul să poată fi accesat 24 de ore din 24, pentru transportul rapid, pe distanţe mari, la situaţii de urgenţă, a spus el.