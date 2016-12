Donaţie de 16 mii euro pentru copii infectaţi HIV

CONDIŢII PENTRU UN TRAI DECENT Respinşi de societate, tinerii infectaţi cu virusul HIV aproape că nici nu mai pot visa la o viaţă relativ normală, o viaţă în care oamenii din jur să-i accepte, să nu-i privească cu scepticism. Chiar dacă toată lumea ştie care sunt modalităţile prin care un om se poate îmbolnăvi de SIDA, nu puţini sunt cei care au extins aria posibilităţilor şi se feresc de aceşti bolnavi ca de damnaţi. Din aceste motive, de fiecare dată când cineva le trece pragul, ei savurează fiecare moment, se bucură intens când văd că există şi persoane care nu-i judecă şi, mai ales, nu-i resping. 15 tineri din Centrul Sf Laurenţiu din Cernavodă au trăit câteva astfel de momente ieri, când membri ai cluburilor Rotary Pontus Euxinus din Constanţa şi Rotary Chester din Anglia le-au trecut pragul. Şi nu au venit cu mâna goală. Printr-un parteneriat al celor două cluburi, cei 15 tineri au parte, de ieri, de cele mai bune condiţii de trai. Oameni cu suflet mare au donat mobilier pentru dormitoare, băi şi bucătării, echipamente IT, aparate electronice şi electrocasnice pentru dotarea tuturor celor patru corpuri de clădire ale Centrului. Valoarea totală a donaţiei se ridică la 16.255 euro. „Noi ne-am ocupat de achiziţionarea tuturor lucrurilor pentru tinerii de aici, iar acum, la final de proiect, am primit şi vizita clubului partener care a contribuit la realizarea programului. Este un proiect mare, pe care ne bucurăm că l-am finalizat şi că am putut să le facilităm condiţii bune de trai“, a declarat preşedintele Rotary Pontus Euxinus Constanţa, Seit Iener.

INTEGRARE ÎN SOCIETATE? Prezentă la acţiune, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a declarat: „Bunătatea unor oameni se concretizează în acţiuni de acest gen. E de bun augur că proiectul nostru s-a finalizat într-o zi de sărbătoare. Aceşti tineri au nevoie de tot sprijinul nostru pentru a fi reintegraţi în societate, dar mai întâi le trebuie condiţii optime de trai“. Cel care s-a autointitulat „ambasadorul de suflet“ al clubului Rotary Chester, Christopher Samuels, s-a arătat încântat de munca depusă de partenerii din România şi a adăugat că acesta este un prim pas în integrarea tinerilor infectaţi HIV în societate. „Este un pas important pentru ei să treacă de la viaţa instituţionalizată la viaţa reală. Va fi greu, dar aceşti tineri trebuie să se integreze“, a declarat Samuels.