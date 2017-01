Donaţie de 37.500 de euro a lui Ibrahimovici pentru jucători cu handicap mental

Internaţionalul suedez Zlatan Ibrahimovici a donat suma de 30.000 de lire sterline (37.500 de euro) pentru ca echipa de jucători cu handicap mental a ţării sale să poată participa la Campionatul Mondial INAS, în Brazilia. Potrivit sursei citate, naţionala de jucători cu handicap mental a Suediei s-a calificat la CM pentru astfel de echipe, dar risca să nu participe la competiţia ce se desfăşoară în această lună, din cauza problemelor financiare. Reprezentanţii echipei au cerut unor jucători din naţionala de fotbal a Suediei să doneze tricouri sau ghete, iar aceştia au ajutat. Însă Ibrahimovici a avut cea mai importantă contribuţie. El a preferat să doneze suma de 30.000 de lire sterline ce era necesară pentru ca echipa să plece la turneul din America de Sud. "L-am întrebat pe Zlatan dacă poate să doneze un tricou, iar el a spus: «Ce rezolvi cu un tricou? Cât vă trebuie ca să mergeţi acolo?». Când i-am spus de cât avem nevoie, a cerut un număr de cont şi a depus banii", a declarat antrenorul secund Stefan Jonsson. "Fotbalul trebuie să poată fi jucat de orice persoană, indiferent de sex sau dacă are o dizabilitate. Când noi nu ne-am calificat la Cupa Mondială, am fost dezamăgit profund. Astfel că atunci când am auzit de această echipă mi-am spus că vreau să fac tot ce pot să o ajut să participe la Campionatul Mondial. Nu avem de ce să stau pe gânduri", a afirmat şi Ibrahimovici.