Donaţie de mobilier la Sanatoriul Balnear Techirghiol

În România există numeroase staţiuni balneoclimaterice, unele dintre ele avînd proprietăţi terapeutice unice în Europa, însă agenţiile de turism, dar şi Guvernul, le-au uitat sau le ignoră. Totuşi, cei mai mulţi români ştiu unde trebuie să îşi trateze afecţiunile, iar cînd vine vorba de recuperare şi vindecarea reumatismului, aleg staţiunea Techirghiol, cu Sanatoriul Balnear. Acea unitate sanitară dispune de o bază de tratament şi de condiţii hoteliere pentru pacienţi, însă, în ciuda activităţii medicale intense, pentru care bolnavii vin aici, nu se poate mîndri cu camere de lux sau moderne. Cunoscut pe plan european pentru experienţa şi priceperea cadrelor medicale în tratarea diferitelor afecţiuni, cu ajutorul nămolului, băilor de plante, acupuncturii sau masajelor, Sanatoriul Balnear se află în strînsă legătură cu alte unităţi sanitare de acest tip din diferite state europene. “Am primit, azi (n.r. ieri) o donaţie substanţială de la un sanatoriu din Olanda. Este vorba de piese de mobilier, scaune cu rotile şi cadre pentru persoanele care nu se pot deplasa. Cred că o parte dintre scaunele cu rotile vor merge la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi o parte la Eforie Sud. Deoarece sînt donaţii, nu le putem vinde, dar le putem închiria”, a declarat managerul Sanatoriului Balnear Techirghiol, Septimiu Bourceanu.

Deşi a primit numeroase astfel de donaţii, aspectul sanatoriului balnear nu este unul care să atragă turiştii, însă acest lucru este compensat de activitatea medicală. “Cred că ar trebui să ne concentrăm şi pe cazare, masă şi agrement, deoarece la acest capitol nu ne putem lăuda. Cei care vin aici vor să se vindece, dar şi să se simtă bine. Cred că am putea să le oferim atît servicii medicale de calitate, cît şi condiiţii hoteliere de trei stele. Sanatoriul are contract cu CJAS pentru un anumit număr de servicii, iar noi putem face numărul maxim de servicii, de aici rezultînd un potenţial buget. De asemenea, cred că din preţul pe care îl plăteşte un pacient pentru cazare, tratament şi masă, cea mai mare sumă ar trebui să se ducă la actul medical, adică în jur de 90%, iar restul de 15% la serviciile de administrare, din această sumă, surplusul de 5% fiind banii pe care îi vom investi în modificarea camerelor şi holurilor. Este nevoie de această modificare, deoarece bolnavii care vin aici sînt persoane care se deplasează mai greu şi care nu dispun de facilităţi pentru persoane cu deficienţe. Trebuie făcute uşi glisante, rampe noi pentru cărucioare, lifturi pentru bagaje etc”, a mai declarat Septimiu Bourceanu. De asemenea, sanatoriul balnear are un potenţial de cazare mare, iar baza de tratament este printre cele mai mari din ţară, însă dintre turiştii care vin aici, doar un număr mic sînt străini. De aceea, conducerea sanatoriului balnear şi-a propus să facă modificări de structură şi la nivelul camerelor, facînd rost de bani prin valorificarea diferitelor piese de mobilier sau instalaţii sanitare vechi care pot fi reciclate. De asemenea, sanatoriul balnear nu dispune de camere de lux, ceea ce constituie un impediment în atragerea persoanelor cu posibilităţi materiale. Conducerea Sanatoriului Balnear Techirghiol consideră că în ciuda faptului că pacienţi din toate colţurile ţării vin la baza de tratament, acest lucru nu înseamnă că se poate vorbi de turism balnear şi că pentru a se ajunge la acest nivel este nevoie de multă muncă şi fonduri, care o parte vor fi obţinuţi de la Ministerul Sănătăţii, iar o parte din valorificare la maximum a resurselor existente.