Donaţie pentru 90 de elevi din Topalu

Începerea anului şcolar a venit cu ghiozdane şi rechizite pentru elevii claselor I-IV de la şcoala din comuna Topalu. În fiecare an, Unicredit Ţiriac Bank pregăteşte câte o acţiune umanitară prin care doreşte să fie aproape de românii cu situaţie materială precară. Anul acesta, Unicredit Ţiriac Bank şi-a îndreptat atenţia spre zonele afectate de inundaţii în vara acestuia an. “Misiunea Grupului Unicredit presupune ca, în fiecare an, banca să organizeze evenimente umanitare la nivel naţional. Anul acesta au fost alocaţi 16.000 euro pentru ajutorarea copiilor din localităţi afectate de inundaţii. La nivel national au fost donate rechizite pentru 300 de copii, din care 90 locuiesc în comuna Topalu, judeţul Constanta”, a declarat directorul Unicredit Ţiriac Bank, sucursala Constanţa, Cătălina Manole. La împărţirea cadourilor a participat şi directorul filialei Medgidia a Unicredit Ţiric Bank, Mihai Culcea, care a afirmat că este o plăcere să vezi când cineva se bucură de cadourile pe care le primeşte. Elevii din clasele I-IV de la şcoala din Topalu au fost extrem de bucuroşi pentru darurile primite. Primarul comunei, Gheorghe Murat, a declarat că orice ajutor este binevenit pentru elevii din comună şi că astfel de acţiuni nu fac decât să stimuleze şi mai mult elevii în obţinerea de rezultate cât mai bune.