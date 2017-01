Donaţie record

Fundaţia ce poartă numele celebrului compozitor britanic Andrew Lloyd Weber va face donaţii în valoare totală de 32 de milioane de lire sterline pentru organizaţiile culturale din Marea Britanie. Banii au fost obţinuţi în urma unei licitaţii din 2010 la care a fost vândut un tablou semnat de Pablo Picasso. Printre beneficiarii donaţiilor se vor număra un teatru pentru tineret, o organizaţie specializată în terapie prin muzică şi o alta care promovează cultura în rândul unei comunităţi de persoane de vârsta a treia.

În vârstă de 63 de ani, Andrew Lloyd Webber este unul dintre cei mai apreciaţi muzicieni britanici din istorie, distins în carieră cu un premiu Oscar pentru coloana sonoră a filmului ”The Phantom of the Opera / Fantoma de la Operă”, şapte premii Tony şi trei Grammy. A compus, printre altele, opera rock ”Jesus Christ Superstar”, musicalul ”Cats” şi numeroase melodii ce au făcut înconjurul lumii, una dintre acestea fiind ”Don\'t Cry for Me, Argentina”.