Donaţii... bovine pentru România

O societate caritabilă britanică se află în căutarea a 70 de viţele pentru a le transporta pe calea aerului spre România, unde ar urma să ajute comunităţi ce întâmpină dificultăţi în a-şi asigura hrana de zi cu zi. Societatea caritabilă Bothar caută fermieri generoşi dispuşi să doneze bovine şi să le permită acestora să se alăture „flotei” aeriene. Campania Bothar 2012 Heifer Appeal a fost sprijinită şi de jucătorul de rugby irlandez Rory Best, el însuşi fermier. „Este incredibilă diferenţa pe care o poate face o viţică locală în viaţa persoanelor din alte ţări”, a explicat Rory Best. „Comunitatea de fermieri din Irlanda de Nord formează un grup foarte apropiat - întotdeauna ne-am sprijinit reciproc cât de bine am putut. Ei bine, aş dori să le cer fermierilor locali să mi se alăture şi să doneze una dintre vacile lor în cadrul Bothar NI 2012 Heifer Appeal”, a adăugat acesta.

Pe de altă parte, nu numai fermierii au fost solicitaţi de Bothar, societatea făcând apel şi la alte persoane dispuse să doneze bani pentru a finanţa transportul şi costurile asociate, precum vaccinurile pentru bovine. Societatea caritabilă a efectuat zboruri similare din Republica Irlanda, însă acesta va fi primul transport de acest tip din Irlanda de Nord.