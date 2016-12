Donaţii pentru actorul Mircea Anca, bolnav de leucemie

Cunoscutul regizor şi actor Mircea Anca are nevoie urgentă de un transplant de măduvă pentru a supravieţui, după ce, în 2010 a fost diagnosticat cu leucemie. Artistul Teatrului Naţional Bucureşti, în vârstă de 51 de ani, nu dispune, însă, de banii necesari pentru realizarea intervenţiei chirurgicale. Operaţia de transplant costă peste 30.000 de euro şi nu poate fi efectuată în România, ci la o clinică din Israel.

„El are un prognostic foarte bun. Dosarul lui este numărul unu, pentru că are nota 10 ca urgenţă şi nota 10 ca prognostic, adică are şanse de recuperare. Şi un leu este foarte important, pentru că oceanul este fomat din picături şi putem strânge suma asta\", a spus soţia actorului, Iuliana Moise.

Mircea Anca este regizor şi actor la Teatrul Naţional Bucureşti, precum şi profesor de actorie la Facultatea Hyperion. El a devenit cunoscut după rolurile sale din filmele „Moromeţii\", „Maria şi marea\" şi „Hotel de lux\", dar şi din piesele de teatru „Jocul ielelor\" şi „Macbeth\".

Cei interesaţi să îi ofere artistului un sprijin cât de mic în greaua suferinţă cu care se luptă pot face donaţii în lei în contul BRD - RO07BRDE441SV86709744410, iar cele în euro, în contul BRD - RO73BRDE441SV86711334410.