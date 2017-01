Donaţii pentru nevoiaşi

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a reuşit să facă fericite în acest sfârşit de an 20 de familii nevoiaşe din judeţul Constanţa. “CJC a primit din partea unor sponsori generoşi 20 de frigidere. Am decis să facem o bucurie oamenilor nevoiaşi. Împreună cu primarii localităţilor din judeţ am stabilit 20 de familii care nu aveau frigider şi care aveau nevoie, pentru a le face o bucurie în acest sfârşit de an. Noi sperăm ca gestul nostru să încurajeze astfel de acţiuni. Pe lângă aceste frigidere, cu ajutorul primarilor am reuşit să le şi umplem cu diferite produse specifice acestei perioade. Am dorit ca aceste familii nevoiaşe să aibă măcar un Revelion de care să se bucure”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir. Reprezentanţii CJC au acordat două dintre frigidere pentru două familii numeroase din Lumina. Una dintre beneficiarele donaţiei făcute de CJC a fost Ana Maria Matei. Împreună cu soţul şi cei trei copii, a fost surprinsă plăcut de cadoul făcut de reprezentanţii conducerii CJC. “Nu ne aşteptam la un asemenea cadou. Nu aveam frigider şi ne era foarte greu pentru că eram nevoiţi să facem mâncare în fiecare zi pentru că nu aveam unde să o păstrăm. Mulţumesc CJC pentru acest cadou, care ne este extrem de folositor”, a declarat Ana Maria Matei. Primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru, a declarat, la rândul său, că cele două familii care au fost alese pentru aceste donaţii nu au ştiut nimic despre acest lucru. “Am vrut să le facem cu adevărat o bucurie şi nu le-am spus nimic. Ştiam că sunt două familii numeroase care nu aveau un frigider şi care aveau nevoie de aşa ceva. Este un gest foarte frumos din partea CJC, care nu face decât să aducă bucurie în sufletele unor oameni necăjiţi”, a declarat Dumitru Chiru.