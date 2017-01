„Donator de sânge – donator de zâmbete”

În fiecare an, pe 14 iunie se celebrează Ziua mondială a donatorului de sânge, ocazie cu care se atrage atenţia asupra importanţei donării, asupra faptului că sângele donat poate salva vieţi. În ciuda faptului că donarea de sânge nu expune donatorul la niciun risc major, puţini sunt cei care vin la centrele de transfuzii să doneze, astfel că, nu de puţine ori, medicii au fost nevoiţi să amâne un număr important de intervenţii chirurgicale, punându-se astfel în pericol viaţa bolnavilor. Donatorii vin la centrele de transfuzii sanguine doar atunci când cineva drag se află pe patul de spital şi trebuie neapărat să-l ajute. Atunci conştientizează cu adevărat cât de importantă este donarea. Tot cu ocazia Zilei Mondiale a Donării, diferite organizaţii sau spitale private organizează campaniii de promovare a donării de sânge. Şi la Constanţa, reprezentanţii maternităţii private – „Isis” – organizează, în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanţa o campanie de donare, azi, între orele 7,30 – 13,30, la CRTS. „De o lună încercăm prin diferite acţiuni să arătăm importanţa donării de sânge. Am împărţit diferite materiale informative, dar am avut şi diferite întâlniri în care cei care aveau nelămuriri despre donarea de sânge au primit informaţiile necesare”, a declarat coordonatorul „Isis” Constanţa, dr. Mohamed Zaher. Şi pentru a da un exemplu, el va fi azi primul donator de sânge de la CRTS Constanţa. Dr. Zaher speră ca numărul donatorilor să crească nu doar de Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge. „Oamenii trebuie să înţeleagă că donarea nu este doar un act medical, ci şi unul uman”, a mai spus medicul.

DIN CANTITATEA DE SÂNGE DONATĂ O SINGURĂ DATĂ SE POT SALVA VIEŢILE A TREI PACIENŢI

NU ORICINE POATE DONA. Donatorii constanţi pot dona, de exemplu, de maximum trei ori pe an. Acest interval oferă organismului timp să-şi refacă rezervele de fier înainte de următoarea donare. Aproape orice persoană cu vârsta între 17 şi 60 de ani, care cântăreşte peste 50 kg şi are o stare de sănătate bună poate dona sânge. Odată ce o persoană a donat prima dată, poate continua să facă acest lucru până împlineşte 70 de ani. Înainte de donare, persoana respectivă va completa un chestionar pentru prevenirea transmiterii de infecţii, cum ar fi hepatita B, hepatita C, HIV şi malaria. Dacă donatorul prezintă simptome de răceală sau gripă în ziua donării, aceasta nu se va putea efectua. Dacă donatorul şi-a făcut un tatuaj sau un piercing în ultimele şase luni, nu este eligibil prentru donare - aceste informaţii trebuie oferite personalului de la centrul de recoltare, deoarece sunt necesare testări suplimentare, dacă donatorul a făcut aceste proceduri în ultimele 12 luni. De asemenea, dacă persoana care a ales să doneze a luat de curând antibiotice, va trebui să aştepte terminarea tratamentului şi recuperarea completă după infecţie pentru a putea dona sânge. Femeile nu pot dona în timpul sarcinii şi o perioadă după naştere, egală cu perioada sarcinii. Mamele care alăptează pot dona sânge dacă nu sunt anemice.

ŞI ALTE BENEFICII. Donatorii beneficiază de şapte tichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă la locul de muncă, în cazul donatorilor salariaţi, o zi scutire de la frecvenţă în ziua donării, în cazul elevilor, studenţilor sau militarilor, decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu scrisă în actul de identitate şi localitatea unde se efectuează donarea.