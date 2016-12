Donatorii, în scădere dramatică

Chirurgii semnalează scăderea importantă a numărului de donatori, în 2009, şi susţin că motivul acestui fapt este campania negativă făcută doctorilor în cazul de la Slatina, cînd un bărbat a murit după ce a fost plimbat mai multe ore între secţiile unui spital. „În 2006, au fost realizate 20 de transplanturi, în 2007 – 31, iar în 2008 - 42. Din păcate, în 2009 înregistrăm o scădere importantă a numărului de donatori. Eu cred că are legătură cu lumina în care a fost pus corpul medical prin cazul Slatina”, a declarat, ieri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), prof. univ. dr. Irinel Popescu. Afirmaţia a fost susţinută şi de directorul Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), dr. Victor Zota. “Este dramatic ceea ce se întîmplă acum, în 2009. Am avut, în acest an, 30 de donatori declaraţi. În 14 cazuri, familia a refuzat prelevarea de organe în vederea transplantului de la ruda lor aflată în moarte cerebrală, în şase am primit acceptul, restul au fost incompatibilităţi”, a mai spus Zota. El a precizat că, în 2008, în Braşov, o singură familie a refuzat ca ruda lor să fie donator de organe pentru transplant, iar în 2009 au fost deja patru refuzuri. Nici la Constanţa situaţia nu este deloc roz. În 2008 au fost făcute ultimele transplanturi. Cereri sînt, însă se aşteaptă donatorii. Anul trecut, au existat situaţii cînd unii potenţiali donatori au cerut bani în schimbul unor organe, fapt interzis prin lege.