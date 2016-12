Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Orthograffiti, derulează în perioada 6 martie - 15 mai proiectul “Donează o literă”. Proiectul “Donează o literă!” îşi propune consolidarea fondului de carte din şcolile din Chişinău şi din oraşele învecinate, precum şi crearea unei biblioteci ortodoxe, pentru tinerii de aici, asigurând un grad ridicat de acces la cultură. „Sperăm ca prin intermediul acestui proiect să putem dărui unor tineri, dar nu numai, unele dintre cele mai de preţ lucruri pe care le poate dobândi un om: educaţia şi cultura. De la cărţi despre ortodoxie, (cărţi de catehizare, cărţi despre sfinţi şi mărturisitori români, cărţi de apologie creştină, reviste ortodoxe, etc.), cărţi de autori români scrise în perioada interbelică (Nichifor Crainic, Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, etc.) cărţi de beletristică, până la cărţi ce tratează istoria, geografia României, geopolitica, sociologia, etc. Astfel de cărţi le sunt folositoare celor de peste Prut, din Republica Moldova”, spun organizatorii, într-un comunicat. Sunt mulţi tineri din Republica Moldova care doresc să citească cărţi în română, dar nu au de unde să le procure, deoarece multe din ele nu există în bibliotecile şi librăriile lor. În acest spirit, Asociatia Tinerilor Ortodocşi Orthograffiti îşi propune să dăruiască, prin intermediul acestui proiect, unele din cele mai de preţ lucruri pe care le poate avea un om: educaţia şi cultura. Cum? Prin „instrumentul” de bază, şi anume cartea. “Un individ se naşte cu dorinţa de a învăţa şi trebuie să îşi menţină această dorinţă prin acces continuu la cultură”, se mai arată în comunicat. Pentru a facilita donarea de cărţi, au fost create 4 centre de colectare, şi anume: Biblioteca Judeţeană I.N.Roman; Librariia “Diverta” din City Park Mall şi Maritimo Mall; Librăria “Prăvălia cu Cărţi” de pe Str. Ştefan cel Mare, Nr.31 ( în zona Tomis Mall). Acest proiect se realizează cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa, Radio Dobrogea, Ziarul Lumina, Telegraf de Constanţa, Adevărul de Constanţa, Constanţa Express, Ziarul de Constanţa, precum şi al centrelor de colectare: City Park Mall Constanţa, Biblioteca Judeţeană I.N.Roman, Magazinul “Diverta” şi Librăria “Prăvălia cu Cărţi”.