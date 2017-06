„Don't Look Back in Anger“ al Oasis - imn împotriva terorii în M. Britanie

Hitul devenit clasic al Oasis "Don't Look Back in Anger" a devenit un fel de imn împotriva terorii în Marea Britanie după atacurile teroriste de la Manchester și Londra din ultimele două săptămâni, relatează DPA. Scris de Noel Gallagher, cântecul a fost interpretat de Ariana Grande și Coldplay la concertul de binefacere pentru victimele atentatului de la Manchester care s-a soldat cu 22 de morți după concertul solistei americane. O versiune a cântecului - un single devenit numărul unu în topuri pentru Oasis în 1996 - a fost cântată de oamenii din mulțime în Piața St. Anne din Manchester în joia de după atentat. Titlul cântecului pare să se potrivească stării de spirit a multora dintre britanici, în contextul în care aceștia încearcă să revină la normalitate după atacuri, notează DPA. Cântecul are o rezonanță specială la Manchester, locul de naștere al lui Noel Gallagher și al fratelui său Liam, care a cântat și el în concertul de duminică.