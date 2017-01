„Dor de Callatis”, seară dedicată cîntecului popular la Mangalia

Cea de a treia seară a Festivalului „Euro Callatis“ a fost dedicată interpreţilor de muzică populară, fiind intitulată sugestiv „Dor de Callatis”. Spre deosebire de celelalte seri, unde prezentatori au fost Dan Negru şi Adelina Elisei, gazda serii de miercuri a fost îndrăgita Maria Dragomiroiu. Ca şi în serile precedente, spectatorii au venit în număr foarte mare, mulţi dintre aceştia preferînd să asculte recitalurile interpreţilor în picioare sau chiar de pe plajă. Marea… absentă a celei de-a treia seri a „Euro Callatis-ului” a fost, însă, familia Columbeanu.

Pe scena din Portul Turistic Mangalia au urcat artişti consacraţi ai muzicii populare româneşti: Veta Biriş, Sava Negrean-Brudaşcu, Nicoleta Voica, Daniela Condurache, Matilda Pascal-Cojocăriţa, Cristina Turcu-Preda, Brînduşa Covalciuc-Ciobanu, Maria Didraga, Vasilica Tătaru-Năstase, Aurel Tămaş, Cornel Borza, Nici Novac, Ştefan Deaconiţa, Pamfil Roată, Gelu Voicu, Cornelia şi Lupu Rednic, copiii Dana Ionela Jurjuţ, Andreea Chisăliţă, Alexandra Chira, Ana Maria Tomoioagă şi ansamblurile folclorice „Vlăsceanca” din Videle şi „Plaiurile Dobrogei” din Mangalia, care au reuşit să încînte publicul cu muzica tradiţională românească.

Deşi obişnuiţi cu scena şi concertele live de foarte mult timp, interpreţii de muzică populară invitaţi la ediţia din acest an a festivalului s-au arătat foarte emoţionaţi, fiecare acordîndu-şi, în culise, timp pentru repetiţiile generale. La polul opus s-au aflat, însă, soţii Cornelia şi Lupu Rednic, veseli şi zîmbitori, ca de obicei şi fericiţi că au participat şi în acest an la festival. „Ne-am simţit foarte bine pe scenă, ca de fiecare dată. Noi avem, deja, cîţiva ani de cînd venim la festivalul Callatis, iar anul trecut am avut parte de o surpriză deosebită, am primit steaua de mare şi sîntem tare mîndri de acest lucru. În plus, ca şi în ceilalţi ani, seara de folclor este minunată”, a mărturisit Cornelia Rednic. La fel de încîntată de seara dedicată folclorului a fost şi Nicoleta Voica: „Mă simt extraordinar aici, mai ales că nu este pentru prima dată cînd particip la festival, din an în an este şi mai bine. Publicul nu s-a dezminţit, a fost extraordinar, cred că deja am ajuns să fim personaje cunoscute de cei prezenţi la Callatis, pentru că se vede că iubesc cîntecul popular după felul în care aplaudă şi după cum se manifestă”.

Concurentele la „Miss Diaspora” au defilat în faţa publicului îmbrăcate în costume populare tradiţionale

Unul din cele mai interesante momente ale serii a fost cel în care cele 23 de concurente la „Miss Diaspora” au defilat în faţa publicului îmbrăcate în… costume tradiţionale populare din diferite zone ale ţării: Muntenia, Banat, Moldova, Ardeal. O prezenţă încîntătoare a fost şi gazda serii, Maria Dragomiroiu, care, în ciuda emoţiilor, a pozat zîmbind în faţa aparatelor de fotografiat. Acelaşi lucru l-a făcut şi Daniela Condurache, care s-a lăsat fotografiată în timp ce… îşi pudra bărbia.

Fostă „Miss România” în anul 1979, Matilda Pascal-Cojocăriţa a fost foarte încîntată de faptul că cele 23 de concurente au purtat costume populare. „Muncim de zeci de ani să salvăm ceea ce am arătat în această seară, iar acum cred că am reuşit, folclorul reînvie”, a precizat frumoasa artistă.

Festivalul „Euro Callatis” continuă şi în această seară, pe scenă urmînd să urce Andreea Bănică, Andreea Bălan, „Provincialii”, „DJ Project”, „Heaven”, Marty Cintron de la „No Mercy”, „Impact” şi „Uniting Nations”.