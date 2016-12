Dora Alina Romanescu devine membru al USR

Primăria Mangalia va organiza, astăzi, la Centrul Cultural Euxin din localitate, un eveniment inedit: prozatoarea Dora Alina Romanescu va primi legitimaţia de membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR) într-un cadru festiv. Iniţiativa organizării evenimentului dedicat scriitoarei aparţine primarului Claudiu Tusac. „Evenimentul are loc la exact o lună de la anunţul oficial făcut de USR privind înscrierea educatoarei Saveta Georgescu - care şi-a semnat romanele cu pseudonimul Dora Alina Romanescu - în rîndurile scriitorilor români recunoscuţi. Este a doua personalitate culturală a municipiului Mangalia care are recunoaşterea acestui for înalt al literaturii româneşti, prima membră a USR din Mangalia fiind poeta noastră de suflet, Emilia Dabu”, a declarat Claudiu Tusac. Potrivit Primăriei Mangalia, criteriile de „admitere” în cadrul Uniunii Scriitorilor din România au fost: valoarea lucrărilor redactate, comentariile de presă la adresa cărţilor semnate şi modul în care autoarea s-a implicat în modelarea conştiinţei publice. Cele şase romane care i-au deschis drumul spre adevărata recunoaştere literară sînt: „Dealul Comorii” (2002), „Distanţe” (2004), „Elmira Mahmudi - o lacrimă pentru eternitate” (2006), „Gara Centrală” (2006), „Blestem” (2008) şi „Mărturii de iubire” (2008). „Scriu despre locuri şi oameni dragi, trec prin suflet trăirile personajelor mele, prezint viaţa aşa cum este ea, nu caut să impresionez printr-o exprimare sofisticată şi doresc să ajung printr-o manieră nedistorsionată la sufletul cititorilor. Acceptarea mea ca membru al USR este un vis împlinit”, a declarat scriitoarea.