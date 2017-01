Dorel Zaharia, pregătit să vină la FC Farul

În dorinţa de a întări ofensiva înaintea meciurilor din play-out-ul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa încearcă să-l înregimenteze în această săptămână pe veteranul Dorel Zaharia. În vârstă de 36 de ani, atacantul crescut de gruparea de pe litoral evoluează în Liga a IV-a tulceană, dar în sezonul trecut a avut o prestaţie foartă bună, contribuind din plin la promovarea în prima ligă a celor de la Săgeata Năvodari. Cele două părţi au avut deja o rundă de negocieri, dar nu au ajuns încă la un acord clar.

„Au fost ceva discuţii, dar până acum nu este nimic concret. Dacă ne înţelegem, eu vin cu cea mai mare plăcere şi voi încerca să ajut Farul să-şi îndeplinească obiectivul. Situaţia este destul de grea, mai ales că nu s-au adunat multe puncte în meciurile directe cu celelalte echipe din play-out. Le-am spus ce-mi doresc şi urmează să mi se dea un răspuns. Momentan, singurul obiectiv rămâne salvarea de la retrogradare. De aceea discutăm pentru un contract până în vară. Pe urmă, în funcţie de proiectele clubului, pot să rămân la FC Farul, poate chiar într-o funcţie administrativă. Indiferent dacă voi veni sau nu la club, îmi doresc ca echipa să evite retrogradarea, iar în sezonul viitor, cu un sprijin mai puternic, să se lupte la promovare, pentru că locul Farului nu este în liga secundă”, a spus Zaharia. Fostul jucător al Stelei este pus la punct la capitolul fizic şi ar putea debuta în meciul cu Rapid CFR Suceava, programat sâmbătă, în etapa a 24-a a Ligii a II-a. „Eu sunt în plină competiţie cu Granitul Babadag, unde îndeplinesc rolul de antrenor-jucător. Chiar am avut sâmbătă derby-ul cu Delta Tulcea şi am terminat la egalitate, 1-1, iar eu am marcat pentru Granitul. Nu am nicio problemă din punct de vedere fizic, pentru că avem antrenamente de patru ori pe săptămână, plus jocurile oficiale. Sunt pregătit să intru pe teren”, a adăugat Zaharia.