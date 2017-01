Dorm cu simţ de răspundere

Cei mai mulţi dintre cetăţenii care au hoinărit prin Casa Poporului au fost curioşi să afle de ce parlamentarii dorm atît de bine în jilţurile lor! O reacţie firească din partea unor alegători care au insomnii din cauza grijilor faţă de ziua de mîine şi care nu pun geană pe geană din cauza faptului că acum, nu-i aşa?, trăiesc mult mai bine. Ca atare, într-o proporţie covîrşitoare, cetăţenii vizitatori s-au grăbit să se tolănească rapid în fotoliile aleşilor noştri, unii ocupînd chiar două sau trei! Am citit pe chipul lor satisfacţia unui vis împlinit şi bunăstarea unui confort la care nici nu îndrăzneau să se gîndească. Toţi cei care au luat cu asalt fotoliile şi lojele au reţinut că somnul de voie reprezintă activitatea de bază a parlamentarilor şi ei trăiesc cu convingerea că acesta e ţelul de aur al năzuinţelor aleşilor noştri. Întrebaţi de reporteri ce anume vor să facă mai mult şi mai mult în Parlamentul României, lăsat cu uşile deschise, cetăţenii vizitatori au răspuns la unison: ”Să dormim ca aleşii noştri”. Imaginea parlamentarului sforăind cu aghioase a ajuns să eclipseze imaginea celor mai importanţi voievozi. De necrezut, dormind în front, parlamentarul somnoros este venerat ca un erou al naţiunii! Poporul, surmenat de creşterea invizibilă a nivelului de trai, a ajuns să rîvnească la confortul din Parlament, dovadă pofta nestăpînită cu care unii se trînteau pe canapelele Parlamentului, aşa cum făceau diverşi revoluţionari prin paturile dictatorului! Pentru amărăştean, Parlamentul reprezintă un fel de staţiune de odihnă la care el nu are acces din cauza lipsei banilor. Noroc cu ziua uşilor deschise! Tragem concluzia că somnul aleşilor noştri preocupă foarte mult naţiunea. Trebuie să recunoaştem că nu toţi parlamentarii au somnul lin. Pe unii, cît e Casa Poporului de mare, îi strînge fotoliul. Alţii au coşmare cînd se gîndesc cît mai au de furat. Sînt şi parlamentari care sughiţă în somn pentru că sînt frecvent deocheaţi de alegătorii telespectatori. Din cauza cenzurii, a scăzut numărul celor care vorbesc prin somn. Cetăţenii care au vizitat, în aceste zile, Casa Poporului, au trăit suprema satisfacţie de a fi dormit în locul parlamentarilor. Din păcate pentru ei, nu au fost plătiţi pe măsura somnului parlamentar…În conştiinţa naţiunii, parlamentarul este asimilat ca un adormit din cap pînă în picioare. Numeroase alte apucături sînt studiate cu atenţie şi patos revoluţionar de către cei care văd abia acum ce au ales… Deşi scobitul în nas este parte integrantă în preocupările parlamentarilor noştri, ca mod de gîndire cînd vine vorba de binele ţării, cetăţenii vizitatori nu au fost atraşi de această îndeletnicire pentru care noi votăm din patru în patru ani de zile. Se întîmplă ca amărăşteanul, cît o fi el de amărăştean, să fie mai bine crescut şi mai manierat decît parlamentarul filfizon! Au preferat unii dintre ei să îmbrace haina oportuniştilor şi să bată cîmpii la microfon. Am constatat cu surprindere că discursurile unor cetăţeni vizitatori au fost mai coerente decît cele ale unor cunoscuţi oratori de ocazie din Parlament. Cetăţeanul de rînd bate cîmpii într-o manieră mioritică, în contrast vizibil cu politicianul somnoros şi plictisit de toate cele, inclusiv de bunăstarea pe care i-o asigură politichia noastră bună de muls. Am dormit o zi în Parlament! Aşa se laudă cei care s-au convins pe canapelele aleşilor că dumnealor se sacrifică pentru binele naţiunii, luptîndu-se din greu cu moş Ene care atentează pe la gene. Să recunoaştem şi să fim drepţi, bătutul apei în piuă a devenit de-a dreptul epuizantă pentru parlamentarul nostru, mult mai silnică şi mai grea decît mineritul. Păcat de talentul celor care s-au afirmat în Parlament făcînd avioane din hîrtie! Se duc pe apa sîmbetei duzine întregi de Traian şi Vuia! Cei care au vizitat Casa Poporului cu uşile deschise recunosc că somnul aleşilor nu se compară cu cel al muritorilor de rînd. Dumnealor dorm cu simţ de răspundere! Conduc ţara sforăind şi trăgînd aghioase. Credeţi că stă la îndemîna oricui să voteze prin somn la mai multe aparate? Cetăţenii care au vizitat Casa Poporului nu au reuşit să-i imite în toate pe parlamentari. De pildă, cum naiba fac ei de se culcă pe-o ureche pe întreaga perioadă a mandatului lor!