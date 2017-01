Doru Isăroiu de la „Parlament”, cîştigătorul „Battle of Songs”

Primul concurs privat de compoziţie din România, „Battle of Songs”, a ajuns la final. Ultimele ore de concurs au fost pline de emoţii pentru compozitorii pieselor din vîrful clasamentului, pentru că s-au petrecut numeroase răsturnări şi schimbări de situaţie. Cîştigătorul primei ediţii „Battle of Songs” este solistul trupei „Parlament”, Doru Isăroiu. Artistul va intra, joi, în posesia premiului de 10.000 de euro, cînd va avea loc decernarea premiilor. Cîntecul care i-a adus locul I şi premiul de 10.000 de euro se intitulează „Doamne!” şi a strîns 3497 de voturi, cu aproape 1000 mai mult decît piesa clasată de pe locul al doilea. Compozitorii pieselor clasate pe locurile II, III şi IV vor primi premii constînd în echipamente de studio. „Ne-am bucurat să descoperim practic într-un solist vocal un compozitor, care a reuşit să convingă publicul şi juriul. Battle of Songs a adus în atenţia publicului şi a noastră compozitori din România şi din străinatate. Mulţi dintre ei sînt foarte talentaţi. Star Management face demersuri pentru a valorifica un număr cît mai mare de piese din concurs”, a declarat Zoli Toth.

Concursul „Battle of Songs” revine în anul 2008 într-un format îmbunătăţit.