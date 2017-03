Dosar penal pe numele „deputatului-mitralieră“

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a șocat în urmă cu câteva zile, când a declarat, în contextul protestelor din Piața Victoria, că are armă AKM cu care a luptat la Revoluţie și nu ar ezita să o folosească. „O țin, pentru că, dacă vreodată mai vine cineva cu vreo idee să schimbe statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag. Imediat! Imediat! Dar pot să ies unde vreau eu, dacă mă apucă vreo nebunie, pot să ies să trag unde vreau eu, e riscul meu și hotărârea mea“, a afirmat Rădulescu, citat de dcnews.ro. Din cauza acestei declarații, Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a autosesizat și a deschis dosar penal, iar Poliția din Argeș a demarat verificări privind armele deținute de deputat. Speriat de urmările declarațiilor sale, Rădulescu a spus că nu are nicio mitralieră și nicio armă de vântoare, iar nu a făcut decât „să-și bată joc jurnaliștii care i-au luat interviul, pentru că l-au mințit că nu este înregistrat“.