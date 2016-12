Dosar penal pentru moarte suspectă în cazul femeii care a murit la spital, mamă a 12 copii

Polițiștii buzoieni au deschis dosar penal pentru moarte suspectă în cazul femeii de 40 de ani, mamă a 11 copii, care a murit la nașterea celui de-al doisprezecelea copil, la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat, sesizarea la Poliție fiind făcută de un medic din cadrul unității medicale. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, Doinița Mihalache, polițiștii au fost sesizați, marți, cu privire la moartea femeii, sesizarea fiind făcută de un medic de la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat, unde pacienta a decedat. Conform sursei citate, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru moarte suspectă, cercetările continuând. O femeie de 40 de ani din localitatea vrânceană Slobozia Bradului, mamă a 11 copii, a murit la naşterea celui de-al doisprezecelea copil, la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat, rudele acuzându-l de malpraxis pe medicul care s-a ocupat de aceasta şi spunând că vor depune plângere la Colegiul Medicilor. Iulian Moise a declarat că soţia sa, gravidă în luna a noua, a fost dusă, sâmbătă după-amiază, la secţia de ginecologie a Spitalului Municipal din Râmnicu Sărat, întrucât avea dureri. În momentul în care a fost preluată de medic, femeia avea tensiunea foarte mare, motiv pentru care cadrele medicale au decis să-i facă o operaţie de cezariană. Potrivit bărbatului, intervenţia ar fi decurs bine, iar femeia ar fi născut un băieţel sănătos, însă ulterior au apărut complicaţiile, ea suferind o hemoragie, iar medicul hotărând să o opereze din nou. ”Când am ajuns la spital, i-au luat tensiunea, mi-a zis că are 23. A sunat doctorul: «Avem o urgenţă, o gravidă cu tensiune 23». I-a făcut fişa, a trimis-o imediat la operaţie, după o oră a scos copilul, doctorul a ieşit din sală şi mi-a zis că e bine copilul, dar că e problemă că soţia mea a făcut hemoragie şi că nu se opreşte. Mi-a spus că, dacă nu reuşesc să oprească hemoragia, e nevoie de o a doua intervenţie. A băgat-o la a doua operaţie, când a ieşit, doctorul mi-a zis că nu crede că are şanse să scape, după o oră a ieşit şi mi-a zis că a murit. Mi-a spus că operaţia ar fi fost reuşită, dar când a vrut să o ia după masă să o pună pe targă pentru a o duce la salon a făcut stop cardio-respirator”, a spus soţul femeii decedate. Bărbatul a adăugat că va depune plângere la Colegiul Medicilor.