Dosare de licitaţie cu documente false

CONTESTATARI DE MESERIE În ediţia de joi a cotidianului Telegraf vă informam despre faptul că reprezentanţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) au emis 6.000 de decizii privind contestarea unor licitaţii publice la nivel naţional. Numărul mare de contestaţii confirmă faptul că în România anului 2012 există o mulţime de firme căpuşă al căror scop este acela de a bloca investiţiile sau de a forţa firmele câştigătoare ale licitaţiilor să le ofere un procent din valoarea contractului. Deşi acest lucru este ştiut la nivel guvernamental, primarii din toată ţara reclamând astfel de practici, până în prezent nu s-a făcut nimic în acest sens. Guvernul nu s-a deranjat nici măcar să modifice legislaţia în domeniu pentru a nu mai permite unor astfel de firme să blocheze investiţiile. Tot în numărul de joi al cotidianului Telegraf vă spuneam că astfel de firme de apartament au ajuns la stadiul în care depun dosarul conţinând documente false. Mai mulţi primari din Constanţa s-au confruntat cu astfel de probleme, pricinuite de aceeaşi societate: Asfalt Super. Societatea din Prahova are acelaşi acţionar ca şi societatea Condorii Sult, Gheorghe-Adrian Şulţ. În urmă cu mai mulţi ani, societatea Condorii Sult a efectuat o serie de lucrări de asfaltare în judeţul Constanţa. Ofertele depuse de societate erau cu mult sub preţul admis, fapt ce i-a creat un avantaj. Numai că avantajul nu a fost şi pentru comunele unde a executat lucrările, pentru că, potrivit primarilor, lucrările au fost de proastă calitate.

RECOMANDĂRI CU SEMNE DE ÎNTREBARE Prostul renume al societăţii s-a răspândit printre primarii constănţeni care au evitat cât au putut societatea. În tot acest timp, Condorii Sult a acumulat foarte multe datorii către furnizori, lucru care nu i-a mai permis să participe la licitaţii. În aceste condiţii, Gheorghe Sulţ a înfiinţat, în 2011, societatea Asfalt Super, cu care a participat la alte licitaţii de asfaltare din judeţul Constanţa. Între timp, a apărut şi o modificare legislativă. Mai exact, printr-o Hotărâre de Guvern s-a impus ca, la licitaţiile publice, ofertele mai mici de 85% din suma totală alocată pentru lucrări să fie excluse. Chiar şi cu această modificare, societăţile care veneau cu astfel de oferte foarte mici aveau în continuare posibilitatea să conteste licitaţiile. Mergând pe acest deficit legislativ, societatea Asfalt Super a continuat să participe la licitaţii în judeţul Constanţa. La începutul acestui an, una din licitaţiile la care s-a prezentat societatea Asfalt Super a fost cea organizată de primăria oraşului Ovidiu, privind asfaltarea a 37 de străzi. \"Au venit mai multe societăţi printre care şi Asfalt Super, care era susţinută, din punct de vedere financiar şi al experienţei, de către Condorii Sult. Am discutat cu mai mulţi primari şi am aflat de problemele pe care le-a creat această societate. În aceste condiţii, le-am solicitat să depună la dosar două scrisori de recomandare de la primăriile Lumina şi Năvodari, unde ştiam că au avut lucrări. Într-un timp foarte scurt am primit de la Condorii Sult SRL o recomandare din partea primăriei Năvodari, potrivit căreia lucrările executate erau de foarte bună calitate. Recomandarea era semnată şi ştampilată de primarul oraşului Năvodari. Ştiind faptul că Primăria Năvodari se află în proces cu societatea Condorii Sult pentru proasta executare a lucrărilor, am trimis o adresă către primarul din Năvodari pentru a vedea care este situaţia. În răspunsul primit se precizează: \"În ceea ce priveşte recomandarea ataşată la adresa dumneavoastră în xerocopie, vă comunicăm că nu ne-o însuşim, întrucât nu poartă un număr de înregistrare al instituţiei noastre. Mai mult decât atât, angajaţii care au analizat dosarul au observat câteva diferenţe în ceea ce priveşte mărimea ştampilei şi a semnăturii. Mai mult decât atât, avem suspiciuni şi în ceea ce priveşte certificatul de atestare fiscală, care este emis în aceeaşi zi în care s-a solicitat\", a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. El a precizat că şi primarul comunei Lumina a răspuns negativ în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor efectuate de Condorii Sult SRL, atât la Lumina, cât şi la Năvodari societatea Condorii Sult fiind acţionată în instanţă de către autoritatea locală. În baza acestor documente, Primăria oraşului Năvodari a exclus de la licitaţie societatea Asfalt Super.

CERTIFICATE FALSIFICATE? La doar câteva săptămâni, aceeaşi societate, Asfalt Super, se înscrie la o altă licitaţie, de această dată la Primăria Murfatlar. Primarul Gheorghe Cojocaru a fost avertizat de colegii săi din judeţ în ceea ce priveşte firmele care participă la licitaţie. În aceste condiţii, primarul a solicitat membrilor comisiei de analiză a dosarelor să verifice cu atenţie toate dosarele şi să ceară lămuriri acolo unde este nevoie. Aşa cum era de aşteptat, societatea Asfalt Super SRL avea cea mai mică ofertă dintre toate cele depuse. \"Membrii comisiei au analizat cu atenţie dosarul societăţii Asfalt Super din Prahova şi au descoperit mici neconcordanţe la certificatul de atestare fiscală. Imediat s-a trimis o adresă către Agenţia Finanţelor Publice a Comunei Brazi, judeţul Prahova, prin care le-am solicitat de urgenţă o copie a certificatului de atestare fiscală nr. 9812/20.02.2012, solicitat de către Asfalt Super, pentru stabilirea autenticităţii acestuia. În certificatul depus la dosar de Asfalt Super, societatea nu avea niciun fel de datorii. În certificatul trimis de reprezentanţii Agenţiei Finanţelor Publice a Comunei Brazi, aceeaşi societate avea datorii de 23.763 de lei. Dacă societatea ar fi pus certificatul de atestare fiscală real, nu ar fi putut participa la licitaţie. În aceste condiţii, membrii comisiei de licitaţie au întocmit un proces verbal, fiind făcută şi o plângere împotriva societăţii, plângere care a fost depusă la Poliţia Murfatlar, pentru cercetări\", a declarat primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru. El a precizat că societatea a fost imediat exclusă de la licitaţie, concluziile rezultate în urma anchetei Poliţiei Murfatlar urmând să fie trimise către toate instituţiile abilitate. Iată cum o societate care a creat numai probleme, pentru că legea îi obliga pe primari să accepte oferta cea mai mică, îşi permite să participe la licitaţii cu documente falsificate. Atât la licitaţia de la Primăria Ovidiu, cât şi la licitaţia de la Primăria Murfatlar, SC Asfalt Super SRL a depus două certificate de atestare fiscală (3141/19.01.2012 şi 9817/20.02.2012) potrivit cărora societatea nu avea datorii. Cele două certificate fiscale au fost emise la interval de o lună. Cel depus la Primăria Ovidiu a fost emis în aceeaşi zi în care a fost solicitat, 19.01.2012, iar cel depus la Primăria Murflatar a fost emis în 20.02.2012. În cel de-al treilea certificat de atestare fiscală emis pe 23.02.2012 de către Agenţia Finanţelor Publice a Comunei Brazi, la solicitarea Primăriei Murfatlar, societatea Asfalt Super SRL are datorii de 23.763 de lei. Să fie oare vorba despre un fals? Acest lucru îl vor stabili organele de cercetare. Pentru a afla şi punctul de vedere al societăţii Asfalt Super SRL, am încercat să îi contactăm telefonic, însă nu au fost de găsit la niciunul din cele două numere de telefon existente.