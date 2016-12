12:04:17 / 22 Aprilie 2015

braconaj pe raul Olt

In jud Valcea si Olt de ce nu se fac controale pe bune cu politisti civili,avocati si mascati ca sa poata fi prinsi toti braconierii cu scule interzise?Aici se face controale de ochii lumii cu politie din zona corupta pana in maduva si mai rau sunt anuntati braconierii de cei care trebuie sa vina in control!Hai sa facem putina ordine.