Dosarele împotriva lui Băsescu s-au pierdut pe drum

Sorin Ovidiu Vîntu a protestat împotriva arestării sale şi a ales, vineri, să nu îşi ia medicamentele şi să nu mănânce. Deşi a fost întrebat dacă a intrat în refuz de hrană, Vântu a negat. Sâmbătă, el a abandonat “forma de protest” şi a început să se alimenteze şi să-şi ia medicaţia. Omul de afaceri ar urma un tratament medicamentos pentru poliomielita de care suferă, lipsa medicaţiei putând determina o stare febrilă. Această boală are ca simptome temperatura peste 39,5 grade C şi lipsa poftei de mâncare. Cu toate că părerile privind arestarea lui Vântul sunt împărţite, avocatul omului de afaceri a criticat apariţia în presă a stenogramelor din dosarul SOV, deoarece, în aceste condiţii, soluţia judecătorului este dată sub presiune. Avocatul a vorbit şi despre epopeea în justiţie a dosarului clientului său împotriva preşedintelui Băsescu. După ce Băsescu a făcut în 2009 afirmaţii considerate a avea caracter calomnios, Vântu a ales calea justiţiei pentru a-şi face dreptate. Avocatul lui Vântu reclamă faptul că din iulie şi până acum dosarele împotriva lui Băsescu nu sunt judecate şi nu au termen. Practic, au dispărut.