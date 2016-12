Dosarul berbecilor înarmaţi

A început goana după berbecii înarmaţi. Dovedind productivitate maximă, serviciile secrete au descoperit deja doi berbeci despre care se spune că ar fi participat cu arma din dotare la mitingul poliţiştilor. Aiurea. Povestea terminatorilor cu epoleţi reprezintă subiectul preferat al preşedintelui Traian Băsescu, dornic să se răzbune pe cei care au lansat melodioasa lozincă destinată “javrelor”. Înţeleg că, la această oră, suspecţii au fost luaţi în colimator de serviciile secrete, atât de dragi şi de fidele conducătorului nostru iubit. Mă mir că, până la această oră, nu au fost lansate diverse alte scenarii demente sau grozăvii menite să ne arunce într-o isterică stare de urgenţă. Desigur, nu este târziu. Dacă am reţinut eu bine, prezidentul a convocat, în regim de urgenţă, CSAT, solicitând un raport detaliat privind dosarul “Javra”. Mă aşteptam ca prioritare la o astfel de întrunire la nivel înalt să fie problemele cu care se confruntă ţara în vremuri de criză. Pentru domnul preşedinte însă, la momentul prezent, contează mai mult lista cu cei care l-au înjurat la mitingul cu pricina! În stilul său caracteristic, este pregătit să le dea o lecţie celor care, într-un moment de disperare, l-au contestat vehement, fapt de-a dreptul incredibil pentru domnia sa. Chiar dacă i-a mai trecut năduful, recunoscând că a făcut-o de oaie atunci când s-a supărat pe poliţişti şi jandarmi, nu poate renunţa la plăcerea de a-i tunde zero pe cei care au strigat ce au strigat în poartă la Cotroceni. S-ar putea să ne aflăm într-un moment în care ţepele lui Băsescu să fie puse, în premieră, în funcţiune. Dacă tot nu a reuşit să pedepsească niciun mare corupt al patriei, după cum a promis, măcar să “ţepuiască” doi berbeci înarmaţi cu tocuri goale de pistol! Înainte, în situaţii de acest gen, era vânată capra vecinului, dar ea nu mai poate satisface orgoliile nebănuite ale domnului preşedinte. Extrem de prompte, serviciile secrete au reuşit să identifice doi dintre berbecii înarmaţi la miting. Păcat că nu au dat dovadă de aceeaşi inspiraţie şi în ce priveşte identificarea berbecuţilor care l-au scos din ţară pe Omar Hayssam, care rămâne totuşi cel mai mare terorist cu care am avut de-a face. Sunt sigur că, în zilele care urmează, povestea berbecilor înarmaţi, pentru că nu poate fi vorba decât despre nişte berbeci, va lua o amploare fără precedent. Cu acest prilej, vor fi invocate din nou “agenturili” şi Marea Adunare Naţională ( MAN). De când ţara a fost transformată într-o fundătură, este foarte greu să mai ieşi la liman. Ca să fie scutit să mai dea explicaţii poporului, care, evident, şi-a pierdut răbdarea, ne propune noi subiecte despre berbecii înarmaţi şi hazul lor nebun. În rest, gargară universală. Orice este mai important decât starea naţiunii! În opinia mea, dacă tot trebuie să o ţinem langa cu acest subiect, mult mai important este cel care a scris textul dedicat javrei. Sub acest imbold metaforic, s-a declanşat campania de epurare măruntă a trădătorilor. În fapt, o specie perfidă, chiar urâcioasă, care ţinteşte permanent în fabrici şi uzine. Dai în mine? Un episod aproape identic s-a derulat la Constanţa. E drept, fără lozinca vopsită care l-a scos din minţi pe preşedinte. O activistă a PDL, Maria Stavrositu, a fost atacată, ziua în amiaza mare, cu pistoale cu… apă! În cazul dumneaei, serviciile secrete nu au mai reacţionat la fel de prompt, cazul fiind cu autori necunoscuţi.