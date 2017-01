Dosarul de divorţ al lui Britney Spears ar putea fi dat publicităţii

Un tribunal american a fost de acord să audieze reprezentanţi ai media în legătură cu eventuala publicare a dosarelor din procesul de divorţ dintre cîntăreaţa Britney Spears şi fostul ei soţ, Kevin Federline. Reprezentantul Tribunalului din Los Angeles, Scott Gordon, a stabilit pe 14 septembrie o audiere la care avocaţii revistei “People” şi ai televiziunii locale KNBC vor pleda în favoarea publicării datelor din procesul de divorţ al starului pop. Avocaţii lui Britney Spears şi ai lui Kevin Federline se opun acestei idei şi, la 30 iulie, cînd s-a pronunţat divorţul cuplului, au obţinut un ordin judecătoresc conform căruia dosarul procesului să rămînă secret. În prezent, cei doi sînt în proces pentru custodia fiilor lor, Sean Preston şi Jayden James.

În ultimele luni, Britney Spears a fost surprinsă de media în ipostaze care dezvăluiau un comportament iresponsabil, iar avocatul lui Kevin Federline, Mark V. Kaplan, a confirmat că fostul soţ al cîntăreţei intenţionează să ceară custodia unică a celor doi copii. Dacă solicitarea acestuia va fi aprobată, micuţii vor locui cu tatăl lor, iar mama nu va avea drepturi de vizitare. O audiere pentru modificarea condiţiilor de custodie a fost programată la 17 septembrie.

Britney Spers, de 25 de ani, s-a remarcat prima dată în emisiunile canalului de televiziune pentru copii Disney şi a devenit cunoscută în toată lumea după ce a lansat hituri ca “Hit Me Baby One More Time” sau “Oops...I Did It Again”. Vedeta s-a căsătorit cu Kevin Federline, de 29 de ani, în octombrie 2004 şi a înaintat actele de divorţ în noiembrie anul trecut. În ultima vreme, conform articolelor de presă, Britney Spears a concediat o mare parte din personalul său, a avut certuri cu membrii familiei, a contramandat numeroase şedinţe foto şi a fost acuzată că a făcut playback pe scenă. Primăvara trecută, cîntăreaţa a fost internată la o clinică de reabilitare.