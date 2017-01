În urmă cu o săptămînă, Curtea de Apel Constanţa a admis o excepţie de necompetenţă ridicată de instanţă şi a declinat dosarul “Iman T” Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Judecătorul constănţean Nermin Apzait a considerat că cererea de ridicare a sechestrului, formulată de armatorul sirian Moustafa Tartoussi, nu poate fi soluţionată decît de unul dintre procurorii instituţiei care a decis arestarea navei, în speţă DIICOT Bucureşti, direcţie care funcţionează în cadrul Parchetului General. Sirianul acuzat că l-a ajutat pe Omar Hayssam să fugă din România a formulat recurs la hotărîrea de declinare a competenţei, primul termen al căii de atac fiind programat joia aceasta. Avocatul armatorului Tartoussi, Ionel Haşotti, a declarat ieri că este optimist în ceea ce priveşte soluţionarea cererii sale, considerînd că sînt mari şanse ca dosarul “Iman T” să se reîntoarcă la Curtea de Apel Constanţa. “Parchetul Înaltei Curţi a dat de curînd o soluţie interesantă în cazul Rompetrol, unde situaţia este similară celei din dosarul nostru. Procurorii din acel dosar au stabilit că doar o instanţă are competenţă materială în astfel de cazuri, astfel că există mari şanse ca şi dosarul nostru să se întoarcă la Constanţa”, a declarat avocatul Ionel Haşotti. Vasul sub pavilion coreean “Iman T” a fost pus sub sechestru de către procurorii DIICOT Bucureşti pe 5 august 2006, după ce anchetatorii au ajuns la concluzia că această navă ar fi fost cea la bordul căreia Omar Hayssam a părăsit fraudulos România.