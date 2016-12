FBI a dat publicităţii un raport despre fondatorul Apple, Steve Jobs, potrivit căruia acesta ar fi consumat droguri, iar unele persoane din anturajul său i-ar fi pus onestitatea sub semnul întrebării. Dosarul lui Steve Jobs are 191 de pagini. Potrivit cotidianului „Wall Street Journal”, George H.W. Bush a cerut deschiderea anchetei în anul 1991, când se gândea să îi ofere un post în guvern fondatorului Apple. Potrivit raportului furnizat de FBI la mai mult de zece ani de la începerea investigaţiei, se pare că agenţii federali s-au interesat în special de problemele legate de consumul de droguri. „La finalul anilor \'60 şi începutul anilor \'70, Steve Jobs ar fi experimentat cu substanţe ilegale, aparţinând acestei generaţii”, conchide raportul FBI. Mai mult, unele persoane din anturajul lui Steve Jobs ar fi pus sub semnul întrebării onestitatea sa în mai multe reprize. „Mai multe persoane au spus că a deformat realitatea şi a denaturat adevărul pentru a-şi atinge obiective”, se arată în documentul FBI în document. Un alt martor l-a acuzat pe Steve Jobs că nu este direct şi onest.

Ancheta, care se bazează pe zeci de interviuri cu prietenii, colegii şi apropiaţii lui Steve Jobs, conchide că acesta este un lider strălucit pe care majoritatea persoanelor intervievate îl recomandau pentru a ocupa o funcţie de încredere şi responsabilitate. Steve Jobs era atunci candidat pentru conducerea Consiliului prezidenţial de promovare a exporturilor americane, în timpul preşedintelui George Bush tatăl. Mai multe interviuri menţionează existenţa unei fiice pe care Steve Jobs o avea dintr-o relaţie cu o prietenă din liceu, afirmând că directorul Apple a neglijat-o multă vreme, dacă nu chiar a abandonat copilul înainte de a-i veni în ajutor recent.