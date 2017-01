Dosarul “marii corupţii” de la Primărie, închis cu NUP de DNA

Neînceperea Urmăririi Penale! Acesta este verdictul dat de procurorii DNA în celebrul dosar 8/2005, în care au fost cercetaţi primarul Constanţei, Radu Mazăre, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi alte nouă persoane, funcţionari publici şi oameni de afaceri. Ancheta condusă de procurorul DNA Bucureşti Vasile Ioniţă a implicat activităţi demne de poliţia politică: ascultări de telefoane, filaje, audierea a sute de persoane, chestionarea a mii de agenţi economici şi ridicarea a zeci de mii de documente de la Primărie. În ciuda eforturilor susţinute ale DNA şi a cheltuielilor de miliarde de lei din banii publici, s-a dovedit că terfelirea imaginii persoanelor cercetate în acest dosar nu a avut bază reală, iar învinuirile aduse nu au avut nicio legătură cu realitatea. „Nu cred că există nicăieri în România o Primărie, mai ales portocalie, unde să fi fost studiate documente alandala. Nu cred că mai există un primar pentru care procurorul să fi alergat şi să se fi mutat în oraşul respectiv timp de şase luni pentru a întreba pe oricine ar putea să dea relaţii privitor la primar ca să poată constitui un capăt de acuzare”, a declarat Radu Mazăre.

Celebrul dosar monstru 8/P/2005 de la Departamentul Naţional Anticorupţie (DNA) Bucureşti a fost închis. Procurorii DNA au cercetat asiduu, mai bine de doi ani, întreaga activitate a primarului Constanţei, Radu Mazăre, ridicînd peste 50 de mii de documente de la Primărie, audiind sute de persoane şi chestionînd mii de agenţi economici din Constanţa, ascultînd telefoane şi efectuînd filaje. Rezultatul cercetărilor la fel de celebrului procuror DNA Vasile Ioniţă este neînceperea urmăririi penale (NUP) pentru toate persoanele cercetate în dosarul 8: primarul Radu Mazăre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, viceprimarul Gabriel Stan şi alte opt persoane, funcţionari publici şi oameni de afaceri. Cercetările DNA au fost efectuate pentru luare şi dare de mită, stabilirea cu intenţie a unor valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinînd operatorilor economici, abuz în serviciu împotriva intereselor publice, abuz în serviciu în formă calificată, tăinuirea bunurilor, asocierea în vederea săvîrşirii de infracţiuni, fals şi uz de fals, iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori sprijinirea unui astfel de grup, neglijenţă în serviciu, dar niciuna dintre învinuirile aduse nu a fost confirmată. „E nenorocire, trebuia să fiu împuşcat”, a declarat primarul Constanţei ieri, într-o conferinţă de presă, după ce a enumerat acuzaţiile cercetate de DNA.

“Gruparea infracţională condusă de primarul Mazăre”, o aberaţie

Pe scurt, dosarul 8 a fost deschis în 2005, la două luni de la instalarea puterii portocalii, după ce, pe 7 martie 2005, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), prin Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog a sesizat DNA cu privire la faptul că pe “raza municipiului Constanţa a fost constituită o grupare infracţională condusă de primarul Radu Mazăre, care a săvîrşit mai multe infracţiuni de corupţie”. Din sesizarea IGPR rezultă că „în perioada 2000-2004, la nivelul conducerii administraţiei publice Constanţa, în jurul primarului municipiului, s-a constituit un grup de interese ai cărui membri, abuzînd de funcţiile deţinute, controlează şi manipulează procesul decizional în detrimentul comunităţii cu prejudicierea gravă a bugetului public în scopul obţinerii de privilegii şi avantaje financiare importante. În grup au fost cooptaţi întreprinzători particulari locali, reuşindu-se astfel monopolizarea mediului de afaceri zonal”. În urma sesizării IGPR, DNA a început cercetările pentru infracţiuni de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie, iar procurorul Ioniţă a venit la Constanţa.

Poliţie politică la comanda lui Băsescu şi Blaga

După cîteva luni de la deschiderea dosarului, pe 23 noiembrie 2005, şeful DNA, Daniel Morar, se antepronunţa în cazul “marii corupţii de la Constanţa”, într-o conferinţă de presă: "În acest dosar se fac acte premergătoare, cercetările fiind într-o fază avansată cu privire la retrocedarea unor terenuri. Vreau să vă spun că este vorba despre suprafeţe mari de terenuri şi de sume imense de bani... ". Deşi atunci cercetările erau în fază avansată, după cum spunea Morar, a mai fost nevoie de încă un an şi jumătate pentru finalizarea dosarului, în care, potrivit afirmaţiei primarului Mazăre, a fost verificată, de fapt, întreaga activitate a Primăriei din perioada 2000 - 2004, de către procurorul Ioniţă: „Timp de doi ani a anchetat şi a chemat la Bucureşti peste 100 de persoane şi a ascultat telefoanele a 40 de persoane, printre care m-am numărat şi eu. Eu, personal, am fost informat de către procuror că mi-a fost interceptat telefonul în perioada octombrie 2005 - februarie 2006. S-au ridicat de la Primărie zeci de mii de documente şi a fost verificată fiecare filă în parte. Rezultatul? Neînceperea Urmăririi Penale pentru toate persoanele anchetate în dosar”. Primarul a adăugat: „În dosarul acesta a fost verificat tot ce se putea verifica. Au căutat tot ce le-a trecut prin cap prin metrii cubi de documente predate. Inclusiv amenzile date de inspectorii Primăriei au fost cercetate. Sînt peste 50 de mii de file. Doi ani ne-au hăituit şi eu mă plîngeam că împotriva mea se face poliţie politică, iar unii spuneau că are şi Mazăre ceva... Procurorul a audiat adversari politici de-ai mei şi mii de agenţi economici, dar nu a găsit nici măcar o declaraţie împotriva mea. Reţinerea directorului din Primărie, Constantin Babuş, fără să se fi început urmărirea penală împotriva lui, s-a făcut tot în acest dosar. I-au spus atunci să le dea ceva despre mine, pentru că nu îi interesa Babuş, ci peştii mari, la comanda lui Băsescu şi a lui Blaga. Eu eram peştele mare în dosarul ăsta. Au verificat peştele mare peste tot, are solzi, e viu, trăieşte, dă din ochi...”.

Mazăre continuă acţiunile în Justiţie împotriva procurorului Ioniţă

Primarul a subliniat faptul că întreaga desfăşurare a cercetărilor şi verdictul dat în dosarul 8 demonstrează limpede că reprezentanţii autorităţii locale au fost hăituiţi. „Nu cred că există nicăieri în România o Primărie, mai ales portocalie, unde să fi fost studiate documente alandala. Nu cred că există în România un primar pentru care procurorul să fi alergat şi să se fi mutat în oraşul respectiv timp de şase luni pentru a întreba pe oricine ar putea să dea relaţii privitor la primar, ca să poată constitui un capăt de acuzare. Nu cred că există în România un primar, mai ales portocaliu, pentru care, la două luni de la schimbarea Guvernului, Poliţia să scrie oficial şi să sesizeze DNA că ar fi constituit un grup criminal, că ar fi prejudiciat bugetul. Cînd a cercetat poliţia domnului Blaga şi a constatat că eu am prejudiciat bugetul de şi-a permis să scrie oficial aşa ceva?! Iată că după ce s-au chinuit doi ani ca să găsească ceva în domeniul corupţiei, s-a dat NUP, comunicat oficial”, a spus primarul.

În ce priveşte procesele pe care le-a intentat împotriva procurorului Ioniţă, Radu Mazăre a declarat că va continua demersurile în justiţie: “Procesele sînt în civil şi, este adevărat, unele dintre ele le-am pierdut la Judecătorie şi Tribunal, însă dacă voi pierde şi la Curtea de Apel, voi merge la Strasbourg. Ce s-a întîmplat în dosarul 8 este poliţie politică. Procurorul trebuie să cerceteze dacă există indicii certe asupra săvîrşirii unei infracţiuni, nu să cerceteze întreaga mea activitate de patru ani”. Primarul a afirmat că în cadrul amplei anchete efectuate la Constanţa de DNA au fost cheltuite degeaba miliarde de lei din banii publici pentru filaje, cazarea procurorului detaşat şase luni la Constanţa şi pentru alte activităţi conexe anchetei, cheltuieli care, potrivit rezoluţiei DNA, cad în sarcina statului.

„Tot Codul Penal a fost cercetat în dosarul 8!”

Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a primit, de asemenea, NUP în Dosarul 8, în care a fost cercetată activitatea sa de consilier local municipal din perioada 2000-2004. „Toate acuzaţiile din presa aservită portocaliilor, prin care imaginea mea şi a d-lui Mazăre au fost făcute albie de porci se regăsesc în acest dosar. Am fost mafioţii judeţului, hoţii de combustibili, hoţii de şantiere navale, am făcut o grupare mafiotă, am furat toată Marea Neagră şi iată că, după doi ani, instituţiile statului, cheltuind zeci de miliarde din banii publici, urmărindu-ne cu servicii specializate de filaj şi supunîndu-ne public unor acuze grave care se dovedesc a fi minciuni sfruntate, dispun NUP pentru toţi cei cercetaţi în acest dosar. Tot Codul Penal a fost cercetat în dosarul 8!”, a declarat Constantinescu.