Magistrații Tribunalului București au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei, în dosarul în care acesta este acuzat de luare de mită de procurorii anticorupție. Decizia a fost contestată de avocații lui Oprescu. Unul dintre apărătorii edilului, Viorel Mocanu, a spus că Oprescu a dat ample declarații în fața instanței, deși nu dormise de 40 de ore. Potrivit postului Antena 3, lui Sorin Oprescu i s-a făcut rău în sala de judecată. Conform aceleiași surse, edilul, care suferă de diabet, primește o doză dublă de insulină în spatele gratiilor.

NECLARITĂȚI Chestiunea acțiunii de flagrant care ba a avut loc, ba nu s-a întâmplat nu a fost lămurită nici ieri de DNA, deși modul în care procurorii au acționat sâmbătă noapte, atunci când Sorin Oprescu ar fi primit o șpagă de 25.000 de euro, a suscitat controverse. Surse judiciare spuneau ieri că edilul ar fi intrat în posesia banilor în vila sa din Ciolpani, dar anchetatorii, care monitorizau tot ce se întâmpla, nu au intervenit. Primarul a fost reținut abia în momentul în care ar fi plecat de acasă, cu mașina, pentru a-i duce unei persoane o parte din suma respectivă. Bancnotele, marcate în prealabil de anchetatori, ar fi fost găsite și în autoturism, și în casă.

"NU DĂM DECLARAȚII!" Conform referatului cu propunerea de arestare, după momentul aducerii la sediul DNA, "inculpatul Oprescu Sorin Mircea a discutat cu (...) pe holul instituţiei, indicându-i în mod repetat că „Nu dăm declaraţii...“, „N-o să dăm declaraţii“, „Nu dăm declaraţii, chemăm avocatu'“", după cum se arată în document. Procurorii susţin, de asemenea, că, aflat pe holurile DNA, Sorin Oprescu ar fi întrebat un suspect din dosar dacă banii erau marcaţi, după care ar fi încercat să-l determine pe acesta să facă anumite declaraţii.

DOSARUL SE EXTINDE Pe de altă parte, dosarul "Oprescu" se extinde. Alte cinci persoane reținute de DNA au fost prezentate ieri instanței cu propuneri de arestare. Este vorba despre trei funcționari din Primăria Municipiului București - Ruxandra Petroi Avasiloae, director general al Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, adjunctul său, Florin Șupeală, și Octavian Mircea Constantinescu, director economic în cadrul aparatului primarului municipiului București -, despre fostul șofer al lui Oprescu, Cristian Stanca, zis "Grenadă", și despre omul de afaceri Claudiu Bengalici, administratorul firmei Delta Construct Invest din Iași.

ACUZAȚII Procurorii DNA spun că, în perioada mai - august 2015, Cristian Stanca, împreună cu o altă persoană care deținea o funcție de conducere în aparatul primarului Capitalei, ar fi pretins de la patru denunțători, oameni de afaceri, suma de 852.626,5 lei, din care ar fi primit echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro.”În aceste circumstanțe, persoana respectivă a fost de acord să vireze din patrimoniul instituției în cel al Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului suma necesară pentru ca această din urmă instituție să achite contravaloarea lucrărilor executate de societatea denunțătoare în temeiul unui contract de prestări servicii", se arată într-un comunicat de presă remis de DNA.

AVERE SUB LUPA ANI? În contextul dosarului lui Oprescu, Agenția Națională de Integritate (ANI) a declanșat procedura de verificare a averii primarului general al Capitalei, potrivit unor surse citate de Agerpres. În ultima declarație de avere, completată în luna iunie, Sorin Oprescu a menționat că deține un teren de 1.000 mp la Ciolpani (Ilfov) și unul de 500 mp la Predeal, precum și două locuințe, un apartament de 172 mp în București și o casă de 480 mp la Ciolpani. De asemenea, potrivit documentului, Oprescu are obiecte de artă în valoare de 57.000 de euro, obiecte de cult în valoare de 9.000 de euro, bijuterii, ceasuri, aparate electronice în valoare de 25.000 de euro. Oprescu are conturi în bănci de 156.000 de lei și 32.800 de dolari, precum și două contracte de concesiune - unul de 597.400 lei și 20.500 euro, iar altul de 8.000 de lei. La capitolul venituri, Oprescu a menționat indemnizația de la PMB de 78.750 de lei pe an, salariul de profesor universitar și indemnizația de la Academie.