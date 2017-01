Dosarul retrocedărilor de la Nana, trimis în judecată

08:05:33 / 22 Mai 2015

e incurajator, dar mai cu hotarare

Asa d-nule ministru al justitiei, fiti corect cu toti, adica clanul basist au furat tot ce s-a putut fura si unii procurori si judecatori basinisti inchideau dosarele , in schimb la aia de la PSD , repede, repede se fabricau unul cate unul, unele hilare , ca a spus unul ca in urma cu zece ani i-a dat geamuri din termopan sau ca Nicusor n-a platit o factura, acum judecatorilor aveti posibilitatea sa demonstrati ca santeti echidistanti, luati la bani marunti talhariile facute de clanul basinist si acolitii lui, ca Udrea, Anastase, Blaga, Berceanu, Liviu Negoita, Ardelean, Cocos, etc.