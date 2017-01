Dosarul retrocedărilor, înapoi la identificarea și evaluarea terenurilor

După 10 ani de când a fost declanșată cercetarea penală în dosarul retrocedărilor de la Constanța și aproape opt ani de la trimiterea în judecată a primarului Constanței, Radu Mazăre, alături de alte 36 de persoane, procesul am putea spune că se află la început. Mai exact, după ce procurorii au identificat greșit terenurile, s-au contrazis în documente și în declarațiile pe care le-au dat în fața instațelor și au invocat prejudicii uriașe, nesusținute de expertize neutre, avocații apărării au contestat cercetarea și au cerut ca totul să se refacă cu experți neutri. Asta s-a întâmplat acum ceva vreme, iar în ultimul an, cu fiecare termen care trece, avocații apărării demonstrează ce treabă „bună“ au făcut procurorii. Pentru că, în urmă cu o lună, avocații apărării au demonstrat în fața magistraților că procurorii au identificat greșit terenurile, cu privire la dimensiune și amplasare, la termenul de ieri de la Curtea de Apel București, instanța a desemnat un expert evaluator imobiliar. Acesta, în baza unei expertize geo, va arăta cât valorau terenurile despre care DNA susține că erau extrem de prețioase, dar despre care apărarea spune cu totul altceva. „Noi am formulat numeroase critici la raportul de constatare al DNA, care viza două componente: una de identificare a terenurilor și una de evaluare a acestora. Acum am reușit să trecem abia de prima parte. Am identificat terenurile și s-a arătat că în raportul de constatare s-a greșit în mod flagrant. Așadar, noi spunem că nu se va susține acuzația DNA privind vânzarea domeniului public“, a declarat unul dintre avocații apărării, Marius Mocanu.

La termenul de ieri, la Curtea de Apel București, s-a prezentat și președintele ales al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, unul dintre cei acuzați de vânzarea terenurilor, care a declarat din nou că în acest dosar nu există păgubiți. Tot ieri, șeful CJC a spus și că, în dosarul în care primarul Radu Mazăre și omul de afaceri Sorin Strutinsky sunt cercetați pentru luare de mită și, respectiv, complicitate la luare de mită, se exercită presiuni uriașe asupra magistraților. „Mă refer la judecătorul Corina Jijia, șefa Secției Penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), care la ultimul termen a menținut măsura arestului preventiv pe numele lui Mazăre și Strutinsky. Am aflat că soțul acesteia a fost subprefect de Dâmbovița și că este cercetat de DNA pentru retrocedarea a 1.000 ha în județul Dâmbovița, pe masivul Bucegi. Tot ea înțeleg că a eliberat mandatul de percheziție pentru controlul celor 200 de jurnaliști de la TV Neptun, caz unic în istoria presei post-decembriste. Să emiți un mandat de percheziție la cererea DNA în baza unei presiuni este aberant să se întâmple la 25 de ani de la Revoluție. Este ilogic ca, în 2015, să fie verificată corespondența jurnaliștilor și să se exercite asemenea presiuni asupra judecătorilor care iau decizii de viață și de moarte“, a declarat Constantinescu.