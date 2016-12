Dosarul senatorului Cătălin Voicu, amânat pentru 17 decembrie

Întrunirea completului de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care trebuia să înceapă discuţiile în recursul din dosarul de corupţie al senatorului Cătălin Voicu, a fost amânată pentru 17 decembrie, după ce avocaţii lui Voicu şi Marius Locic au cerut un nou termen pentru a pregăti apărările. Discuţiile din dosarul în care Cătălin Voicu, Marius Locic, Costel Căşuneanu şi Florin Costiniu au contestat condamnările primite pentru fapte de corupţie trebuia să înceapă ieri. În 1 iunie, senatorul Cătălin Voicu (suspendat din PSD) a fost condamnat de un complet de trei judecători de la instanţa supremă la două pedepse de trafic de influenţă, respectiv la patru şi cinci ani de închisoare, iar pentru fals în înscrisuri a primit o pedeapsă de un an şi două luni de închisoare. Voicu ar urma să execute pedeapsa cea mai mare, de cinci ani, din care judecătorii au scăzut perioada în care a stat în arest preventiv, din 30 martie 2010 până în 18 iulie 2011. Omul de afaceri Marius Locic, administrator al SC Locic Imobiliare SRL, a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru cumpărare de influenţă, un an şi două luni pentru fals în înscrisuri şi un an şi şase luni pentru fals intelectual, urmând să execute în regim de detenţie pedeapsa cea mai grea, de patru ani. (T.I.)