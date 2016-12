Dosarul terenurilor „fantomă“ este tergiversat?

Scandalul privind terenurile „fantomă“ din comuna Bărăganu continuă, primarul Titu Neague lansând noi acuzaţii la adresa anchetatorilor, într-un amplu document pus ieri la dispoziţia mass media. A trecut aproape un an de când au fost demarate procedurile de scoatere la „suprafaţă“ a aproape 400 de hectare, despre care primarul Titu Neague spune că au fost „ascunse“ prin înscrisuri de către fostul primar din Bărăganu şi actualul primar din comuna Mereni. Încrengătura este vastă, însă amintim pe scurt că Neague acuză că terenurile ar fi fost ascunse intenţionat, astfel încât să nu fie retrocedate pentru a putea fi lucrate în continuare de apropiaţi ai primarului din Mereni, Gheorghe Chiriac. „Colectivizarea comunistă s-a dovedit a fi, după 1989, pâine de mâncat nu numai pentru primari, ci şi pentru nişte oameni care ar trebui să fie apărătorii legii în această ţară. Fie că vorbim despre poliţişti, fie că vorbim despre procurori, fie că vorbim despre primari, toţi uită că România este condusă după legi şi nu după milioanele de lei câştigate în mod ilicit“, a declarat Neague. Considerând că este îndreptăţit să recupereze pământul locuitorilor din Bărăganu, Titu Neague a încercat în mai multe rânduri să deschidă o cale de comunicare cu Primăria Mereni, însă fără succes. Nici până acum cele două autorităţi locale nu au găsit o cale de a comunica, litigiul urmând a găsi rezolvare în instanţă. Doar că, după zece luni, de când se află în cercetare, cazul stagnează. Din acest motiv, Neague spune că „ilegalităţile primarului Chiriac şi ale secretarei sale nu puteau sta atât de bine ascunse dacă nu exista cineva cu grade pe umăr care să păstorească toată această fraudă“.

ACUZE Când vorbeşte despre „cineva cu grade pe umăr”, Neague se referă la şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) Constanţa, Ion Tomescu, despre care afirmă că, împreună cu nepotul şi subordonatul său, Nicolae Tomescu, ar fi „pus batista pe ţambalul sutelor de hectare neînregistrate în evidenţele autorităţilor locale”. „Pentru a nu se compromite, cei doi investigatori de fraude şi-au aruncat la înaintare verii primari, Licsandru Virgil, Radu Ion şi Radu Sofia, cei care exploatează terenurile-problemă. În timp ce Ion Tomescu investiga aşa-zişii corupţi din Constanţa, avea grijă ca frauda cu terenuri de la Bărăganu să fie ţinută departe de ochii lumii. Până la urmă, era destul de simplu, pentru că orice reclamaţie despre respectivele terenuri ajungea la el şi era făcută pierdută“, mai spune Neague. Replica nu a întârziat să apară din partea şefului SIF: „Acest om minte cu neruşinare. Singura mea vină este că m-am născut la Mereni. Nu noi decidem cine are sau nu dreptate, ci instanţa de judecată şi dacă Titu Neague are o problemă ar trebui să depună plângere la instanţă, nu să arunce cu acuzaţii fără fond“. Rămâne de văzut cine are dreptate şi ce va hotărî instanţa de judecată în acest caz.